Un sujeto que tenía una condena en suspenso por agredir a su pareja volvió a golpearla y ahora va al Servicio Penitenciario Provincial. A F.A.C.E. le aplicaron una pena única de 1 año de prisión efectiva. Aceptó hoy ese castigo en un juicio abreviado, pactado entre la defensa y el fiscal Juan Manuel Gálvez (UFI Cavig).

Según fuentes judiciales, la víctima estuvo en pareja 6 años con el agresor y tienen dos hijos menores de edad. El 19 de octubre del año pasado al hombre lo habían condenado a 6 meses de prisión de ejecución condicional (sin encierro) por las lesiones leves (agravadas por el vínculo) que le había causado a la mujer.

Sin embargo no aprendió la lección, pues el pasado lunes volvió a protagonizar un episodio violento contra la denunciante. Los voceros señalaron que ese día en horas de la mañana empezaron a discutir, que el hombre empujó a la víctima y que cuando cayó al suelo se le subió encima y la golpeó en el rostro y los brazos. Al día siguiente, el martes, eran cerca de las 8.30 cuando nuevamente tuvieron una discusión. La denuncia indica que ella se estaba mirando al espejo cuando su pareja pasó cerca, la tomó del cabello y del cuello y la arrojó a la cama, se le subió arriba, la agarró de los brazos y no la dejaba mover mientras le decía "dejame en paz, me tenés harto".

Por este nuevo episodio violento F.A.C.E. fue condenado a 6 meses de cárcel efectiva por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser en contexto de violencia de género. Así, le revocaron la condicionalidad del castigo anterior y le unificaron las penas, debiendo cumplir un castigo único de 1 año.