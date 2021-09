Un vecino del barrio Uda 1 de Pocito sufrió un momento de desesperación anoche, al escuchar ruidos extraños en la puerta de su casa, salir y ver cómo el perro de un hombre que caminaba por la calle atacaba a su gato. Como consecuencia, iniciaron una pelea verbal que terminó con una contienda con golpe de puños entre ambos dueños de las mascotas. El dueño de casa hizo la denuncia por el hecho.

“Una persona pasaba por la puerta de mi casa junto a dos perros. Llevaba a uno de ellos, de raza ovejero alemán, suelto, y al otro atado, un perro pequeño, atado”, contó el hombre de apellido Clavijo.

Y continuó: “Yo siento ruido afuera, salgo y veo que ese perro me estaba atacando a mi gato. Le pido al señor que intervenga, pero él no hacía nada. Le preguntó, por qué andaba con ese perro suelto, por qué no tenía bozal y si tenía chip, como establece la ley. Y me responde que no y que la calle es libre. En ese momento, el perro se abalanza nuevamente sobre mí y sobre mi gato. Entonces, para evitar el ataque le pego una patada”.

Fue en ese momento, que el perro comenzó a insultar a Clavijo e inician una pelea de golpes de puño, que terminó cuando los vecinos los separaron.

Como consecuencia del hecho, el hombre hizo la denuncia en la Subcomisaría Ansilta, esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto.