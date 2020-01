A las 0.45 de ayer finalmente falleció E.C, el nene de 4 años que fue violado y que había sufrido un infarto masivo cerebral, al parecer, producto de un violento sacudón. El único detenido que tiene el caso es su padre, de 27 años, que fue el último que estuvo con el menor antes de que manifestara los dañinos síntomas que lo llevaron a morir luego de permanecer 44 días internado, dijeron fuentes judiciales. "Nunca vi nada raro. Él no era un mal padre, pero me destrozó al niño. Yo tengo dos hijos más y a los niños nunca les pegó, nada, no era violento. No sé qué pensar, todo puede ser", dijo ayer la madre del niño (26) a Radio Sarmiento.

Los violentos ataques contra el menor habrían sucedido entre las 6 y las 9 de la mañana del 10 de diciembre pasado, cuando la madre del pequeño debió ausentarse para llevar a otro hijo al médico y dejó a su nene al cuidado de su pareja, en su casa de la Villa Juan Pablo II, en Chimbas.

Cuando regresó, la mujer aseguró que debió bañar al niño porque estaba sucio (se había defecado encima). Lo llamativo fue que no notó nada extraño en el menor, salvo que le dio sueño y se durmió. "Yo le cambiaba el pañal al nene y nunca vi nada fuera de lo común", apuntó ayer la joven.

Lo concreto es que a las 13.20 de aquel día, como el nene no despertaba, su madre lo llevó al Hospital Rawson y enseguida los médicos advirtieron que el cuadro de salud era muy complicado, al punto de que no le dieron prácticamente ninguna esperanza de supervivencia. Los profesionales notaron que el menor presentaba el típico signo de tener los ojos muy enrojecidos, síntoma usual del niño sacudido. Un estudio luego confirmó que había sufrido un infarto masivo de cerebro, es decir que ese órgano principal había quedado muy dañado a causa de violentos sacudones. Y eso no fue todo, pues cuando lo examinaron para saber si había sido o no abusado, descubrieron que el pequeño también había sido violado y que tenía lesiones recientes en sus genitales.

El juez de Instrucción Guillermo Adárvez en ese entonces ordenó una serie de medidas y esa misma noche mandó a detener al padre de la criatura. El sujeto ahora se encuentra en el Penal de Chimbas y deberá enfrentar cargos por violación y homicidio, delitos agravados por el vínculo, es decir por ser el padre. Cuando fue llamado a declarar no dio su versión de los hechos en el Tercer Juzgado de Instrucción. En caso de ser encontrado culpable, puede ser condenado a perpetua, indicaron los voceros.

"Quiero que se esclarezca todo, que se diga la verdad, porque yo no sé qué pasó en realidad. No he visto las declaraciones, nadie me muestra nada. Todo es presunto. Al papá le diría que me diga la verdad. Yo no estaba ese día. Sólo lo encontré a mi hijo inconsciente, no pude hablar con él ese día por lo nervios y después lo detuvieron y no lo vi más", afirmó la madre de la víctima. La abuela dijo ayer a este diario que estaban muy dolidos porque horas antes el nene había presentado una mejoría.