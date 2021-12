El fiscal Marcelo Munilla Lacasa, a cargo de esclarecer la desaparición y posible femicidio de Nancy Beatriz Videla, no había recibido hasta las 9 de hoy la confirmación oficial de que el cuerpo hallado bajo un contrapiso en una casa de la calle Bucarest en Ingeniero Budge fuese el de la mujer buscada. La versión había sido encendida por familiares de Nancy, basados en una versión policial. Los forenses del caso indicaban que el cuerpo, hallado entero, sin desmembramientos, dentro de una bolsa de plástico y en avanzado estado de descomposición, reunía las características de Videla.

Existe, también, un informe de la Policía Bonaerense que indica que se trata efectivamente de Videla. Sin embargo, para Munilla Lacasa faltaba la confirmación efectiva a través de un reconocimiento visual o genético que permitiera cerrar el misterio, confirmaron fuentes del caso a Infobae. A mediados de la mañana de hoy, se confirmó que el cuerpo corresponde efectivamente a Nancy Videla.

La autopsia al cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de la calle Viamonte comenzó en la mañana del viernes, procedimiento ordenado por el fiscal del caso.

La primera información forense indica que el cuerpo tiene “un fuerte golpe en la cabeza”, detectado por Policía Científica. Sin embargo, no se encontró objeto contundente alguno en la casa allanada, nada que pueda ser considerado el arma del hecho. La causa de muerte fue una fractura o traumatismo de cráneo por ese mismo golpe.

Poco después de las 10 AM, el estudio culminó. El Cuerpo Médico Forense le informó al juez Diego Slupski que según las primeras estimaciones a confirmar con estudios complementarios, el cuerpo de Videla llevaba de “cuatro a cinco días en proceso de putrefacción”. ”La víctima también padeció maniobras de asfixia pero la muerte fue por el traumatismo”, dijo a Télam una fuente judicial. Por el proceso de descomposición, los forenses no detectaron a simple vista ningún signo de abuso, aunque se esperarán los resultados de hisopados y otros estudios complementarios para ver si hubo o no algún tipo de ataque sexual.

Damián Lezcano Mendoza, el principal sospechoso del caso, espera ser indagado en las próximas 48 horas por el Juzgado N°1. Según confirmaron fuentes de la Policía Bonaerense, se hallaron dos teléfonos celulares en el lugar que podrán ser peritados. Un rastreo de luminol hecho por Policía Científica reveló manchas de sangre en una heladera, encontrada en una habitación junto a la que fue hallada el cadáver.

Marcela, una vecina de la calle Bucarest aseguró haber visto a Nancy el viernes pasado, sentada en la vereda de la casa del hombre. También afirmó que la vio ingresar en entrevistas a diversos medios. Sin embargo, no realizó la denuncia ni alertó a las fuerzas de seguridad a pesar de la búsqueda de Videla, difundida a nivel nacional.

“La vi sentada en el cordón, a las cinco y media, seis de la tarde”, aseguró Marcela, quien señaló que Nancy estaba “con una carterita” y que “varias veces” la vio en esa zona. ”El paraguayo (por Lezcano Mendoza) llegó en bicicleta y le abrió la puerta”, señaló la mujer, que agregó que el hombre vive hace cinco años en la casa y que trabaja de albañil en una obra en un kiosco frente a la casa.

Se espera que Lezcano, que permanece detenido en una dependencia de la Policía de la Ciudad, que realizó la investigación que llevó a su arresto, sea indagado por el hecho en las próximas 48 horas.

Sus antecedentes penales son motivos de controversia. Fuentes judiciales en La Matanza confirmaron a Infobae la existencia de una causa por homicidio simple en su contra que data del año 2002, con una libertad decretada por un juzgado de la zona. Sin embargo, Lezcano Mendoza no se encuentra en los registros de entradas y salidas del Servicio Penitenciario Bonaerense.