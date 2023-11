Teto Medina fue procesado por abuso sexual y lo embargaron por más de 20 millones de pesos. La noticia fue confirmada por el periodista Pampa Mónaco, quien compartió la resolución judicial y contó que al ex VideoMatch también le impusieron una restricción de acercamiento a la víctima.

“Por considerarlo en principio autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades y amenazas coactivas con utilización de armas”, expresa el fallo.

Y agrega: “Embargar los bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de veinte millones doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta pesos ($20.258.430)”.

“Imponerle la prohibición de acercamiento a un radio menor de los 500 metros, como también de mantener cualquier tipo de contacto (ya sea teléfonos fijos, celulares, el vío de mensajes de texto, WhatsApp, Facebook y otras redes sociales, o por intermedio de otras personas)”, completa la resolución.

La grave denuncia que recibió el Teto Medina de una expareja

El año pasado, Mónica Fernández, la expareja del Teto Medina, habló del calvario que vivió durante cinco años con el animador. Además, dio detalles de la denuncia que realizó en la Justicia por violencia de género.

Al aire de LAM (América) Fernández contó en detalle los hechos traumáticos que vivió con el animador: “Estuve en un infierno y recién lo pude hablar después de un año y medio con el psicólogo”, dijo conmovida. También reconoció sentirse muy asustada porque Medina ahora no se encuentra detenido.

Entre sus declaraciones, la ex del Teto reveló: “Me llevó al fondo de todo, me humilló, me violó y me hizo sentir la nada misma”. Y agregó: “Me amenazó con un arma en la cintura porque no quería llevarlo a cambiarla por drogas”. Además, reconoció que el animador aprovechó su adicción para internarse en una clínica de rehabilitación y no presentarse a la pericia que le exigía el juzgado una vez que ella efectivizó la denuncia.

Fernández habló de la violencia física que también ejercía su ex pareja sobre ella: “Me quebró el dedo de un pie de un empujón y hasta llegó a cortarme la oreja, además de las agresiones sexuales que eran permanentes”. Y continuó: “A veces me ponía cocaína en los genitales”.

La relación se terminó después de cinco años con las denuncias que hizo Fernández, en las que consiguió que le pusieran una orden de restricción perimetral para protegerla del animador, aunque él niega públicamente que hayan sido novios.