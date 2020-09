En las últimas horas se viralizó en las redes sociales el pedido de justicia de Morena. La joven cordobesa tiene actualmente 16 años y reclama que su mamá esté en libertad pese a que afirma, fue la aseisna de su hermanito discapacitado. Cabe aclarar que su pedido tuvo muchas repercusiones.

Tal como explicó en el video que subió a su cuenta de Instagram, sus papás (una pareja oriunda de Villa del Totoral), fue condenada a cadena perpetua acusada de asesinar a golpes a su hijo de 2 años que padecía retraso psicomotriz. Mauricio Casas y Paola Cejas fueron hallados culpables por la Justicia de Córdoba. Sin embargo hoy su mamá se encuentra en libertad.

La situación actual

Durante el escandaloso juicio ambos se acusaron de “mentirosos”. Pese a que ambos recibieron la misma pena, la mujer fue liberada en 2017 al obtener un bebeficio por un supuesto contexto de violencia de género del que habría sido víctima y por el cual, según entendió el juez, no pudo proteger a su hijo.

Cabe destacar que la pareja tiene dos hijas en común, mientras que el hombre además tiene otras dos hijas de una relación anterior. Una década después, las cuatro hermanas se unen en un desesperado pedido de justicia: aseguran que su papá es inocente y acusan a Paola Cejas de ser la violenta y la asesina de su hermanito “Mauri”.

More hoy tiene 16 años y cuando todo ocurrió era muy pequeña. Sin embargo, decidió romper el silencio en sus redes sociales para intentar obtener una respuesta. “Antes la Justicia no me escuchó y no me queda otra que hacerlo por acá”, relató.

“Estábamos comiendo y mi hermano se largó a llorar. Mi mamá le pegó un chirlo y le pidió que pare, pero como siguió llorando le dio ‘puñetes’ (sic) en la panza y lo llevó a dormir. Cuando fuimos a despertarlo, mi hermano ya no estaba con vida”, recordó entre lágrimas la joven cordobesa.

