Un enólogo con esquizofrenia se encuentra desaparecido desde el pasado 26 de junio, cuando salió de su casa "para ir a comprar" y no regresó más. Su familia teme que le pase lo peor pero descarta que haya sido víctima de un ataque o algo malintencionado. Su nombre es Juan Antonio Moreno, tiene 60 años, es soltero sin hijos y últimamente se dedicaba a vender ropa de cama. Vive con su madre en el Barrio Nueva Palermo de Desamparados. De ese lugar salió ese sábado por la mañana. Lo hizo a pie, pese a que tiene moto, y tampoco se llevó su tarjeta SUBE. Su familia dijo que posiblemente se tomó un remís, pero no saben hacia dónde pudo haber ido. De lo que están seguros es que no se encuentra en ningún hospital ni comisaría. Al parecer tampoco salió de la provincia, al menos en colectivo desde la Terminal, pues los rastreos arrojaron eso. La única pista que hay por el momento es el testimonio de un conocido que dijo que lo vio caminando por la Peatonal ese mismo día, pasado el mediodía.

"Parece que se lo ha tragado la tierra. Ningún vecino lo vio y en las cámaras tampoco se ve, es muy raro", dijo ayer Fernando, un sobrino. Su tío está medicado por la esquizofrenia pero "si no la toma no es un gran drama, tampoco se pone agresivo". La hipótesis de ese familiar es que "quizás producto de su enfermedad se enojó con algo y se fue". "Creemos que alguien le pudo haber alquilado un departamento por día o algo así como una pensión", señaló.

Moreno no tiene celular y hace un tiempo pasó que se fue a Jáchal sin decirle nada a nadie, pero a los tres días tuvieron noticias de él. Esta vez ya lleva más de 10 días sin aparecer, y eso tiene a su familia con mucha preocupación y angustia. "Es una persona muy buena y querida que no le hace daño a nadie, muy noble y culto. Le gusta el fútbol, es muy probable que quiera ver el partido de Argentina, esperamos tener buenas noticias", concluyó el sobrino.