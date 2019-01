El jueves por la tarde, Gabriela Tello se comunicó con su papá por última vez. Después le escribió varios mensajes, pero el hombre no los vio. Ante la falta de respuesta, ella y sus dos hermanas se acercaron al departamento en el que vive el hombre en Rivadavia. Vieron su auto en la puerta y golpearon, pero no salió nadie. Asustadas, llamaron a la policía y entraron por la fuerza. En el interior de la vivienda, él no estaba y sólo faltan su ropa deportiva, el celular y la billetera. Ahora, lo buscan desesperadas.

“Mi papá tiene 60 años. Vivía en Chubut porque era militar de la Armada. Cuando se jubiló se vino a San Juan y vive acá solo. Es súper sano y deportista, todos los días sale a andar en bici y a correr. No entendemos qué puede haberle pasado”, contó Gabriela.

Tras la desaparición, las hermanas hablaron con los vecinos, y muchos aseguraron que la última vez que lo vieron fue el viernes pasado, cuando había salido a correr. Al respecto, la mujer aseguró que “el normalmente sale a correr por Ignacio de la Roza, hacia el Jardín de los Poetas”.

Y agregó: “Estamos seguras que no se fue de viaje y en su casa no había nada revuelto ni faltan elementos de valor, por eso descartamos un robo. Es la primera vez que pasa algo así. Tenemos miedo de que lo hayan asaltado”.

Tello es moreno, mide 1.75 de altura, tiene ojos marrones y pelo negro calvo. Creen que la última vez que salió vestía ropa deportiva. Si alguien tiene información puede comunicarse al 911 o a la Comisaría más cercana.