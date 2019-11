En un confuso y fatal episodio murió una mujer atropellada por un camión. El hecho sucedió el domingo por la noche a la altura del kilómetro 28 de la ruta 21, en Gregorio de Laferrere, cuando la víctima fue tirada desde un auto en movimiento.

Nicanor Ferrari, que manejaba detrás del auto, pudo esquivar a la mujer y relató en las redes sociales el aberrante momento que le tocó vivir. "Al auto que iba adelante mío se le abre puerta de atrás y cae una chica rodando hacia mí", detalló en su posteo.

"Mi primera reacción fue tirarme al cordón y clavar los frenos. Lamentablemente el camión que venía atrás mío no llegó a frenar y la atropelló", dijo. Y después agregó: "Me sentí un poco culpable".

Según Nicanor, el auto desde el que cayó la víctima era un Renault 12. "¿Se cayó? ¿Se durmió? ¿Se apoyó en la puerta y se cayó? No lo creo porque si vas manejando un auto y se te cae un pasajero creo que te vas a dar cuenta de que alguien se cayó. Pero no, el auto abrió la puerta y la tiraron. No se quién cerró la puerta y siguió viaje. Nunca se detuvo. Estuve tres horas en el lugar y quien manejaba el auto nunca apareció", concluyó el hombre en su publicación.

La víctima, que hasta el momento no fue identificada y no llevaba documentos, era rubia, de mediana edad, vestía remera blanca y pantalón negro.

