Este jueves se conoció el procesamiento del profesor de Historia, Roberto Suizer, con prisión preventiva por el delito de estupro agravado luego de que una alumna lo denunciara. Tras el fallo de la jueza Gema Guerrero, titular del Primer Juzgado de Instrucción, quien entendió que en base a las pruebas que tiene en sus manos la relación entre el docente y su alumna -por entonces de 15 años- fue consentida pero Suizer (tenía 55 años), aprovechó la inmadurez de la menor, DIARIO DE CUYO accedió al informe completo.

En el texto, la denunciante contó que en el 2015 cursó el tercer año de la escuela Boero y en ese momento tenía una relación muy confictiva con sus padres, rebeldía con su papá y mamá, peleas con ellos porque no la dejaban salir. También dijo que siempre ha tenido baja autoestima y había momentos en que no hablaba con nadie, ya que en el curso era la única mujer entre 40 varones. Esa situación era observada por los profesores, quienes le preguntaban qué le pasaba por lo que estaba tan triste.

La joven dijo que con las dos personas que tuvo más confianza en ese momento fue con dos docentes: una mujer y Roberto Suizer, de Historia, quien la sacaba del curso para hablar de lo que le pasaba. Cuando fue finalizando el año tenía que rendir Historia y otras (materias) más y en la mesa de examen del mes de diciembre del 2015, en una evaluación escrita con otros chicos, Suizer le dijo a la alumna que no se preocupara en entregar rápido la evaluación aunque no hubiese estudiado y que entregara al final. Se fueron todos sus compañero y él le dijo que se quedara tranquila y ahí la abrazó un largo rato y uno de sus compañeros advirtió la situación. Posteriormente, el docente la aprobó.

El año siguiente, Suizer no fue profesor de la denunciante, quien empezó a hacer terapia psicológica por el tema de sus padres. Entre fines de octubre y principios de noviembre, aproximadamente, ya cursando el tercer trimestre, un día que se quedó de corrido porque tenía clases por la tarde estaba sola sentada en la escuela cerca de la sala de conferencia planta baja y se le arrimó Suizer. Según la denunciante, el hombre se sentó a su lado y le comenzó a preguntar como estaba.

El tiempo pasó y a fines de noviembre de 2016, cuando ya no hay mucha actividad, la joven recordó que estaba mal porque se había peleado con sus padres y lo encontró a Suizer en la escuela. Le contó lo que le pasaba y él la invitó a tomar mate a su casa para charlar tranquilos. En realidad era la vivienda de la madre el hombre y más adelante le contó.

Ese día estuvieron solos en esa casa y la daminificada le contó lo que le pasaba. Mientras ella ponía el agua, Suizer se empezó a acercar a su cuello y le dijo que lo que estaba haciendo no era apropiado ni a lo que ella había ido a ese lugar. En ese momento, el docente le aseguró que se quedara tranquila, que no era nada malo y que se relajara. Él siguió acercándose, le besó el cuello y la joven quedó inmóvil. Posteriormente, según la declaración, el hombre comenzó a quitarle la ropa y ella no pudo sacárselo de encima, hasta que la dio vuelta y le bajó el pantalón y no recuerda más. Lo que sí aseguró es que el profesor la penetró vaginalmente en la cocina.

Según el informe, esa fue la primera vez entre ambos (ella ya tuvo relaciones anteriormente con otra persona) cuando la joven tenía tan sólo 15 años de edad, y que las relaciones sexuales con Suizer se repitieron otras veces más en esa casa, que siempre estuvieron solos, y que fueron unas tres veces en eso que quedaba del 2016.

La denunciante también manifestó que el hombre siempre la llevaba en su camioneta a la casa y que nunca la obligó poque ella siempre accedía a subirse a la camioneta. Ese mismo año y cerca de las fiesta empezaron a tener contacto por Facebook, recordó, porque mencionaban el tema de las fiestas. Y que durante las vacaciones él le mandó mensajes pero no le respondía hasta que "le daba cosa" y le respondía uno de vez en cuando.

En febrero, la joven fue hasta la Escuela Boero a ver las fechas de exámenes que estaban pegadas en una puerta. Suizer la vio y, como no había nadie, se le acercó y la empezó a tocar por todo el cuerpo, también en las partes íntimas, el cuello y la quería besar, pero ella le dijo que estaban en la escuela y que estaba con una compañera.

Al iniciar el ciclo lectivo del 2017, la denunciante vuelve a tener a Suizer como profesor de Historia y volvió a la misma situación de encuentros y relaciones sexuales, que eran de la escuela a la casa de él que quedaba en Santa Lucía. La joven dijo que los encuentros se daban en horarios de clases. También aseguró que no podía parar con los encuentros porque ella estaba sola, no tenía amigos y el docente era el único que la escuchaba, sobre lo que le pasaba y parecía que la comprendía y apoyaba, pero que no le gustaba estar con él porque sentía que la autoridad de él la intimidaba.

En mayo de ese año, la chica se puso de novia con un chico pero al tiempo él quiso terminar la relación. Esta situación se la contó a su profesor y éste se puso celoso enterándose luego por un contacto de Facebook.

Durante su declaración, la joven también recordó que mientras estaba de novia, también mantenía relaciones con el profesor porque le pidió que se cuidara y él no quería, pero era ella la que llevaba los profilacticos y hasta se los colocaba. También que que las relaciones sexuales con él fueron muchas, hubo un tiempo que eran diarias, que la dejaba encerrada en su casa y él se iba a dar clases.

Uno de los detalles escalofriantes se dio cuando "ella le pedía todas las veces que tenía relaciones que parara porque le dolía, estaba cansada y él no hacia caso. Además, dijo que era muy bruto cuando la accedía vaginalmente y siempre fue por esa misma vía, que no se cuidaba pero no sabe si eyaculaba dentro suyo. La única vez que se cuidó, según su declaración, fue cuando ella estuvo de novia, que nunca se quedó embarazada, pero cuando le planteó el tema, el profesor le dijo que se quedara tranquila, que si pasaba algo (embarazo) sabía dónde conseguir pastillas o la forma de abortar porque él no quería un hijo.

Con el tiempo, los encuentros fueron disminuyendo y la joven contó que nunca le contó sobre el tema a su psicóloga, a la que iba desde el 2016. También aseguró que Suizer tiene cartas de ella en las que le dice que lo ama, partes de canciones, promesas de que iba a estar con él, pero explicó que lo hizo porque tenía miedo de que creara perfiles truchos de Facebook para hacerla quedar mal, algo que finalmente ocurrió.

La joven conoció a un chico al que el docente le mandaba mensajes intentando dañar la imagen de ella y, cuando le preguntó, admitió que había sido él porque estaba celoso y no quería perderla.

Alumna y profesor continuaron su relación y, en ese tiempo, la joven dijo que fueron varias veces las que la dejó encerrada en la casa de él. Luego de tener relaciones, Suizer le decía que se quedara, que él se iba a dar clases pero que se demoraba un par de horas. Ella se quedaba acostada y con un malestar general, pero cuando el hombre regresaba, volvía a tener relaciones y posteriormente la llevaba a la parada del colectivo.

Ya en el 2018, la joven sostuvo que los encuentros fueron cada vez más distanciados. A veces la llevaba él y a veces iba sola. Según ella, la última vez que se encontraron lo acompañó a a pagar unas cosas y ella después quería irse a su casa porque eran las 19 y él la invitó a un hotel. En el camino la hizo recostar sobre los asientos para que no sepa luego dónde iban a ir y ese momento fue determinante, ya que la joven dijo que ese día fue como que ya no soportaba más y lo dejó de ver y hablarle.

La por entonces menor de edad también declaró que Suizer se le acercó un día y le mandó un video de una chica practicándole sexo oral a un chico. Le dijo que era ella, pero la joven lo negó y entonces el profesor afirmó que que la estaba poniendo a prueba. Nuevamente le volvieron los temores a la alumna sobre lo que podía hacer él en cuanto a difamarla.

En otro pasaje de la declaración, la chica contó que "tenía gran afecto por el docente", porque le dio confiana, la escuchaba y la queria como era. Encima, él le decía que "nadie te va a querer loca como estas, sólo yo", haciéndose sentir como único.

Además sostuvo que Suizer quería que ella vea peliculas condicionadas, pero la joven no quería. Él le pedia que se vistiera más como una nena, que se depilara, y hasta le regaló un libro de historia y le dijo que tenía algunas anotaciones, las cuales su padre comprobó que eran sitios online de pornografía.

En en el fallo también consta que la alumna dijo que "que la gente de la escuela es cómplice, defendía a Suizer" y "que varios docentes sabían que pasaba algo entre Suizer y ella", porque se rumoreaba en la escuela. También que otra joven le dijo que le pasó lo mismo con dicho con el profesor recientemente procesado, pero en otro establecimiento escolar.

Por último y al momento de declarar, la denunciante detalló que actualmente estaba mal de ánimo porque su papá se suicidó hace tres meses y que, antes de morir, le pidió perdón porque no supo darle respuestas a su problema.