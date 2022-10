Este miércoles, mediante un juicio abreviado del Sistema Acusatorio en San Juan, un hombre recibió un año y seis meses de prisión efectiva por amenazar a su expareja. Le dieron seis meses de pena de cumplimiento efectivo por resultar autor del delito de amenazas simples que se unificó con la pena condicional del fuero federal de un año condicional.

Fuentes judiciales indicaron que el pasado 30 de septiembre una mujer realizó una denuncia en la UFI CAVIG y relató que mantuvo una relación amorosa con Víctor Parada, teniendo cuatro hijos en común y que se separaron por problemas conyugales respecto a dos de sus hijos que se encuentran bajo tratamiento por drogas.

Además, dijo que meses atrás ella le había reclamado la cuota alimentaria para afrontar los gastos familiares y, al realizarle el descuento, recibió por parte de su hija mayor de edad un mensaje en el que su padre le manifestó lo siguiente: "Me sacó toda la liquidación la put... madre. Ya va a ver lo que lo que voy a hacer, ahora fijate de lo que soy capaz, mala lecha hija de put...Todo tiene un fin en esta vida, tu madre me las tiene que pagar. Ya me pasé de bueno, es hora de que me las cobre todas, por eso se que cuide porque ando buscándola".

La damnificada ambién denunció que meses anteriores su hija menor había visto un arma y que su padre le había dicho que era para matar a la mujer. Luego de una investigación, el sujeto fue detenido durante la jornada del último martes y también le secuestraron el arma. Este miércoles fue condenado.