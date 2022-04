Un joven jachallero perdió la vida de manera trágica en la mañana del pasado sábado al chocar en una motocicleta contra un árbol caído que estaba obstruyendo la calle, dijeron fuentes policiales.

El fallecido se llamaba Franco Gabriel Malla, tenía 26 años y era oriundo de la localidad de El Médano. Ayer era velado en la casa de sus abuelos y luego lo iban a enterrar en el Cementerio Pampa Del Chañar, en Jáchal.

Según la información proporcionada desde la subcomisaría Villa Mercedes, a las 6.30 del sábado les avisaron sobre un siniestro vial en calle Noriega, en el distrito de Árbol Verde.

Al llegar, los policías se encontraron con dos hombres y una mujer en el suelo. La versión policial indica que los tres transitaban en una misma moto y que habían impactado contra un árbol que obstruía gran parte de ese callejón.

La hipótesis de los investigadores es que el viejo árbol cayó esa misma noche, posiblemente producto de la humedad. Y suponen que el conductor de la moto no lo vio porque en esa parte no hay iluminación. Además, tenían la teoría de que iba a alta velocidad.

Lo concreto es que quien se llevó la peor parte fue Franco Malla. El muchacho no tuvo escapatoria, mientras que sus dos acompañantes sufrieron lesiones pero sobrevivieron. En la Policía no difundieron sus identidades, solamente revelaron que son mayores de edad. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital San Roque y la mujer luego fue derivada a Capital, para una atención más compleja en el Guillermo Rawson, explicaron los voceros.

En el lugar trabajaron los pesquisas de Criminalística, quienes llevaron a cabo las pericias correspondientes. La causa quedó en manos de la Segunda Circunscripción Judicial, desde donde ordenaron algunas medidas con el objetivo de esclarecer el caso.

"Ay Dios, no lo puedo creer aún, por qué a vos mi bebé, mi único hermano varón. El viernes pasado te fuimos a ver y no estabas, te fuiste al campo (...). Te voy a extrañar muchísimo, me duele el alma, mi vida se fue con vos", publicó Eliza en su Facebook. Mientras que sus amigos lo describieron como "muy trabajador y una gran persona".