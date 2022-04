Melody Yazmín Vera Vargas tenía 2 años. El pasado sábado murió en un siniestro vial ocurrido en Los Berros, Sarmiento, luego de que el auto en el que viajaba se estrellara contra un árbol. Sus padres y sus dos hermanos mayores sobrevivieron, pero ella sufrió graves lesiones y no tuvo escapatoria.

Ahora, luego de versiones que circularon en los medios y en las redes, sus familiares por primera vez hablaron públicamente del hecho. En diálogo con DIARIO DE CUYO, defendieron al padre de la víctima, dieron su versión sobre la botella de vino hallada en la escena del siniestro, contaron cuál es la situación actual de la madre de la pequeña y revelaron un dato que deja al descubierto que el destino le jugó una mala pasada a la criatura fallecida.

UNA JUGADA DEL DESTINO

El siniestro ocurrió a eso de las 19 del pasado sábado, sobre la denominada Ruta Vieja. La familia transitaba en un Ford Escort que conducía Matías Nicolás Vera (24). En el asiento del acompañante viajaba su pareja, Leonela Vargas (28). Y atrás sus 3 hijos: una nena de 7, un nene de 4 y Melody, de 2 años.

Melody Yazmín Vera Vargas tenía 2 años. Fue la única que no sobrevivió.

¿Por qué una jugada del destino? Los familiares contaron que momentos antes del choque los chicos, como usualmente ocurre, iban peleándose y tirándose de los pelos. Es por eso que Leonela tomó a Melody, la sacó de la parte de atrás y la colocó adelante, con ella, en sus brazos. La bebé fue quien se llevó la peor parte, mientras que sus hermanos mayores sufrieron golpes menores y tras algunos estudios y curaciones recibieron el alta en el Hospital Rawson.

La familia reclamó que en Los Berros hace falta un hospital y ambulancias en condiciones

Melody había sido rescatada con vida y posteriormente llevada al centro de salud de Los Berros, pero antes de las 20.30 murió.

DEFENSA AL PADRE

Juan Vargas es hermano de Leonela. Él y su pareja, llamada Viviana, hablaron con este diario y salieron en defensa de Matías Nicolás Vera, conductor del Escort. "Hay muchos comentarios dando vuelta. Mi hermana y nosotros no queremos que vaya preso, como andan diciendo que lo pueden detener. Ha sido un accidente. Con el cargo de conciencia que tiene ya listo... ella era su bebé, su regalona", apuntó Juan. Viviana agregó: "El dolor que él siente es su peor condena".

Los investigadores inspeccionaron la escena donde tuvo lugar la tragedia y muy cerca del auto hallaron una botella de vino Fuego Negro vacía y un vaso de vidrio. Sobre eso, la mujer aseguró que "la botella estaba ahí desde antes, se la habían tomado hacía mucho. No estoy diciendo que no ha tomado, a eso no lo sé".

Vera tiene carnet profesional porque maneja camiones para un transporte de Los Berros. Ese día habían ido a una exhibición de autos. Cuando se accidentaron ya regresaban a su casa.

¿Por qué perdió el control? "Ella (Leonela) me dijo que no sabe si el Matías iba rápido, pero que piensa que no porque lo hubiese retado", expresó Viviana. Juan explicó que pudo haber incidido el mal estado de ese tramo de la ruta: "Donde ha sido el accidente hay una pasada del río. Y cuando vuelve a empezar el asfalto está lleno de arenilla y piedras". Así, deslizó que posiblemente por ese motivo su cuñado no pudo dominar el vehículo y se fue contra un árbol que está apenas vuelve a comenzar el asfalto.

LA MADRE EN EL ENTIERRO

Leonela pidió por favor poder estar en el entierro de su hija, pese a su deteriorado estado de salud a causa de las lesiones que ella sufrió en el choque. Hizo un gran esfuerzo y en la mañana de este lunes asistió al último adiós que le dieron a Melody en el cementerio del pueblo. Y luego volvió para que la internaran nuevamente.

"Tiene moretones en todo el cuerpo. Suponemos que no está grave, recién ahora que volvió le hicieron los estudios. No puede comer, no puede abrir la boca porque le quedó mal la mandíbula, no sabemos si la tiene quebrada", explicó Viviana, quien la acompañaba en el Hospital Rawson tras su reingreso. La mujer agregó que les preocupa el estado neurológico de la chica: "Se pierde. Ella no recuerda quién le ha dicho ni cómo le han dicho que su hija murió. Ella hasta el día de hoy no sabe que antes ya ha estado acá (en el hospital), no sabe que ha estado con los hijos, no sabe con quién ha venido".

El hermano comentó que Leonela "decía que quería irse al entierro, pero ahora no se acuerda de todo eso que ha hecho. Yo supongo que lo ha hecho por instinto de madre, que se ha ido por eso". "Mi hermana dice que ha visto a la niña (Melody) después de que ha fallecido pero eso no es así. Ahora la vio un neurólogo, no sabemos qué tiene", completó.

EL DOLOR

"Íbamos todos los días a verlos... hermosa la niña. Yo estuve con ella el viernes. Ella me quería regalar unos bebotes, yo los ponía en el auto y después se los daba... ella se reía. Me quedo con ese recuerdo, o cuando le pintaba las uñas o ella me las pintaba a mí", expresó Viviana, muy angustiada. A ella le dieron de recuerdo un bebote, mientras que otro está ahora acompañando al cajón.

La familia atraviesa una situación de extremo dolor, con el agregado de que el padre de familia no sabe qué va a pasar con su situación en materia judicial.

"La más grande dice que ha visto a su hermanita y que tenía sangre en la cara. Todos estamos muy mal", cerró la familiar.