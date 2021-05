Poco antes de las 20, con la oscuridad de la noche, se produjo un terrible accidente sobre Ruta 40, a la altura de Matagusanos (Km 3.488), en el que estuvieron involucrados 3 vehículos y dejó como saldo dos personas fallecidas y 5 heridos.

Con el correr de las horas se conocieron las primeras imágenes del accidente donde se ve a las claras la magnitud del mismo. Se sabe que participaron un Fiat Argo, una camioneta Chevrolet S10 y un automóvil Volkswagen Gol Trend.

En el primero de los rodados viajaban 5 ocupantes de los cuales 2 fallecieron en el lugar, un hombre y una mujer, mayores de edad, en el caso del masculino era quien estaba al volante, precisaron; en los otros dos vehículos sólo iban los conductores.

Los heridos finalmente son 5 (en un primer momento fuentes policiales dijeron que se trataba de 10), algunos de gravedad, que fueron trasladados al Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson. No se informaron las identidades de los fallecidos, ni de los heridos.

Interviene en el lugar la Unidad Fiscal de Investigaciones N°3. Los pesquisas aún no tienen claro cuáles fueron las circunstancias del siniestro vial, aunque una versión no oficial hace mención a que los dos autos chocaron de frente y que la camioneta, que venía detrás de uno de ellos, no pudo esquivarlos.

PRIMERAS IMÁGENES

Fotos: Diario de Cuyo y gentileza de Cadena News Noticias