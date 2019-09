El escándalo desatado tras el episodio de violencia que sufrió una locutora de radio Bohemia sigue dando que hablar. Es que ahora, dos de sus compañeros de trabajo que ayer defendió al denunciado y propietario del medio, Rodolfo Ridao, renunciaron.

Uno es Cristian Navas Figueroa, quien se desempeña en Radio de Clasicos. Durante el video difundido en horas de la tarde junto a varios compañeros afirmó no haber tenido "ningún tipo de inconvenientes" con Ridao, pero sí con la denunciante Claudia Vázquez. "Esto nos sorprendió a todos, pero con esta excompañera todos hemos tenido algún tipo de roces", manifestó.

Horas después, anunció su renuncia y repudió "de manera tajante y total; la violencia de género en todos sus aspectos".

"Amigos y colegas, quiero comunicar públicamente mi renuncia a Radio de Clásicos. Y no creo oportuno haber participado en el video, intentando mantener nuestras fuentes de trabajo, siendo casi obligados a llevarlo a cabo. Y más allá de mis diferencias con Claudia, repudio de manera tajante y total; la violencia de género en todos sus aspectos. Tengo mamá, mujer y un bebé hermoso por el cual seguir luchando y trabajando. Pero no lo haré más desde un lugar donde siempre intentan inmiscuirte en problemas ajenos, en el que por necesidad, no se como hice para estar tanto tiempo. Buscaré un medio donde pueda trabajar tranquilo y brindar todo lo hasta hoy aprendido. Sepan disculpar el instinto por seguir trabajando", escribió en su descargo completo.

El otro es Sergio Carelli quien también usó las redes sociales para dejar en claro su postura. "Quiero comunicar públicamente mí renuncia indeclinable al programa Clásicos de Mañana y a Radio de Clásicos 90.9 . En la tarde de hoy (por ayer) grabé un video, conjuntamente con mis compañeros, defendiendo mí puesto de trabajo pero con la ÚNICA intención de exponer EL TIPO DE RELACIÓN LABORAL que YO mantenía con Rodolfo Ridao, en ningún momento me refiero ni me referiría a la situación que se suscitó en Radio Bohemia por el simple motivo de que en ese momento yo no me encontraba en el lugar. Pido disculpas públicas si se interpretó de otra manera, o si no fui lo suficientemente claro. No es mí intención ofender a nadie y mucho menos a ninguna mujer, pero si así lo hice, PIDO DISCULPAS. No es tolerable ni va a ser posible llevar a cabo un programa en una situación tan pero tan delicada y grave cómo esta, es por eso que decido dar un paso al costado, a pesar de lo difícil que puede ser conseguir trabajo y llevar adelante una familia hoy por hoy en la situación en la que vivimos. Mí pasión por la radio es enorme, pero mí respeto ante semejante situación es aún mayor", escribió.