Un changarín chimbero de 33 años que estaba acusado de violar a una hija fue absuelto, tras pasar dos años preso.

El hombre había sido denunciado por una vecina que es madre de una amiga de quien era la supuesta víctima. Esa mujer de nacionalidad boliviana asistió el 14 de diciembre de 2020 al Anivi a exponer la situación de la amiga de su hija. La denunciante dijo que, el día anterior, domingo 13, esa niña de 13 años había ido a su casa y que cuando le preguntó de dónde venía, ella le reveló que había estado en la vivienda de otra amiga y que no iba a la suya porque su padre le pegaba. Además, afirmó que la menor le dijo que no quería volver a su casa porque cuando tenía 11 años su papá la había violado, y que "siempre que llego a mi casa de madrugada mi papá me pega y después tenemos relaciones".

Según la denuncia, la niña había sido violada por primera vez en una oportunidad en la que su madre había salido a comprar. De todas formas, la vecina señaló que la menor le contó que le había dicho a su madre lo que había pasado, pero que ella no le había creído.

Ese domingo la mujer permitió a la menor permanecer todo el día en su casa. Incluso se quedó a dormir. Pero a las 4 de la mañana la Policía golpeó su puerta para preguntar si la niña estaba en el domicilio porque la andaban buscando. En el expediente consta que la menor se puso muy nerviosa, que pidió no ser llevada a su casa y que contó el por qué, por lo que la trasladaron al Anivi.

El acusado (no identificado por tratarse un caso de abuso sexual) fue llevado a juicio. El fiscal Daniel Galvani le imputó el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia. Para el órgano acusador estaba probado que el imputado, desde que su hija tenía 11 años, la abusaba con el pretexto de enseñarle para cuidarla. Suspuestamente la llevaba a la pieza, le pedía que se sacara la ropa y se acostara, le tapaba la cabeza con una almohada y la penetraba. A eso en teoría lo hacía en su casa del Barrio San Francisco, Chimbas.

En la entrevista con psicólogas de Anivi la menor agregó que había quedado embarazada del padre y que lo perdió. Ella se encuentra en un hogar del Estado.

El panadero, que había sido detenido el 15 de diciembre de 2020 y enviado al Penal, fue defendido durante el debate por la abogada Carla Manini. El juez de Cámara Penal Maximiliano Blejman resolvió este jueves absolver al imputado, atendiendo al planteo de la defensa y desestimando la solicitud del fiscal Galvani, que pedía 12 años de cárcel.

El juez, Maximiliano Blejman.

El fiscal, Daniel Galvani.

Carla Manini, abogada defensora.

La absolución fue por el beneficio de la duda. Según la defensora Manini, la niña desde chica le pegaba a su madre para poder irse a la calle y a corta edad ya tenía esa mala costumbre de escaparse de la casa. Dijo que siempre se iba a lo de un hombre (su padrino) que vivía solo o que se iba a la zona del Barrio Parque Industrial. Además, la abogada señaló en los alegatos que la menor a los 11 años ya estaba saliendo con un chico. Y argumentó que el panadero no pudo haberla violado porque casi nunca estaba en la casa, ya que siempre estaba trabajando en la panadería que funcionaba en el hogar de la madre.

Por otro lado, Manini expuso que la vecina que denunció incurrió en contradicciones, al igual que una de las licenciadas del Anivi que intervino en el caso, quien en el debate deslizó que no podía asegurar que la niña dijo la verdad en Cámara Gesell. Además, la defensora teorizó que los indicadores encontrados en la niña (angustia, inestabilidad, falta de equilibrio en general, necesidad de una base firme, necesidad de sostén emocional) podrían corresponderse a maltrato y abandono emocional por parte de ambos progenitores, y no una agresión sexual del padre.

Ahora Fiscalía puede apelar.