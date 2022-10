Una familia de Rivadavia sufrió el robo de las dos bicicletas que los hijos de utilizan para ir y venir de la escuela. El robo fue cometido por tres jóvenes y quedó registrado en las cámaras de seguridad.

“Esto pasó anteayer -por el martes- entre las 20:10 y 20:40 en nuestra casa que está en un pasaje sobre calle Rastreador Calívar. La entrada de mi casa tiene un hall con rejas, que lo cerramos con llave por la noche y ahí estaban en las bicicletas”, contó Cecilia González.

Y agregó: “En ese momento, mi hijo mayor estaba con mi nena chiquita adentro de la casa. Nosotros habíamos salido porque mi hijo más chico había sido atropellado a la salida del colegio. Cuando volvimos mi hijo me preguntó si habíamos guardado las bicis y ahí notamos que no estaban”.

De inmediato, la familia revisó las cámaras de seguridad y observó cómo tres jóvenes merodeaban la vivienda para luego ingresar para sacar los rodados.

Una de las bicicletas robadas es marca SL rodado 26

La otra bicicleta es marca SRP rodado 29

“Hicimos la denuncia en la comisaría, pero decidí contarlo para que quien vea las bicis en venta avise a la Policía y no las compre, porque tenemos que terminar con esto”, comentó la mujer.

Y finalizó: “Tenemos cámaras, rejas altas, plantas con espinas, pero no se puede hacer nada para cuidarse. Agradezco que no hayan entrado a la casa y que mis hijos, que estaban adentro, no se hayan dado cuenta de lo que estaba pasando”.