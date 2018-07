Tránsito interrumpido. Cortaron el normal tránsito en la calle Eugenio Flores, la principal carretera que une el radio céntrico y las zonas rurales jachalleras, entre las calles Patricio López del Campo y la rotonda de La Colonia.







El primer siniestro ocurrió a las tres de la mañana cuando Antonio Pastén, de 52 años, perdió el control de su moto, impactó de lleno contra el pavimento y murió en el acto. Ocurrió en calle La Laja, frente a la Villa Evita, en Albardón.



Dos horas después, pero en Jáchal, dos jóvenes murieron producto de un violento choque en Ruta 491, a la altura de "La Colonia". A pocos metros de haber superado la planta de OSSE fueron embestidas por el auto Citroen C-4 que circulaba en la misma dirección conducido por Guillermo Guido Peréz domiciliado en la localidad de La Represa, del mismo departamento, quien quedó detenido y a disposición de la Justicia provincial. Como consecuencia del fuerte impacto las jóvenes Yanina Vera y Florencia Tejada, ambas de 22 años de edad, quienes circulaban en una moto Appia 110 cc, fallecieron prácticamente en el acto. Durante varias horas miembros de la seccional 21 del departamento del Norte impidieron el acceso a la zona del siniestro esperando el arribo de la Policía Científica desde la Ciudad de San Juan.



Desde la fuerza de seguridad sanjuanina no pudieron o no quisieron confirmar la procedencia de las jóvenes, pero algunas fuentes en off dijeron que ambas habían estado en un boliche jachallero en la previa del trágico desenlace.



> Últimos siniestros viales



La última semana estuvo signada por las muertes en accidentes de tránsito. El lunes el agente Daniel Puebla falleció tras un vuelco en el interior de la Villa América, en Capital. El martes, el policía Daniel Vega murió después que la moto en la que circulaba fuera embestida por un auto en el que viajaban otros tres uniformados, todos en estado de ebriedad, en Chimbas. El miércoles por la noche la Avenida de Circunvalación, a la altura de calle San lorenzo, en Santa Lucía, fue escenario de una nueva muerte, la de Maribel Verón. El conductor de la camioneta Amarok, Claudio Díaz (36), otro miembro de la Policía, tenía seis veces más de alcohol que lo permitido. Según se conoció la semana pasada, Díaz deberá presentarse hoy en la Justicia provincial a prestar declaración indagatoria y seguramente la fiscal del caso le negará la excarcelación.



Un informe de DIARIO DE CUYO publicado este fin de semana indica que hasta el martes 10 de julio se labraron 1.139 multas por alcoholemia, lo que significa en promedio 6 actas por día. Este promedio se mantiene si se tienen en cuenta las 2.156 actas labradas por este motivo en la provincia durante 2017.