Tres personas fallecieron por acumulación de monóxido de carbono provocado por el mal funcionamiento de un artefacto a gas en el interior de un inmueble en el barrio porteño de Almagro, informaron hoy fuentes policiales.



Personal de la Comisaría Vecinal 5 B de la Policía de la Ciudad fue desplazado esta tarde a la avenida Belgrano al 4100, en el barrio porteño de Almagro, debido a que un hombre indicó que familiares que habitan esa vivienda no le respondían los llamados desde anoche.



Al acercarse al lugar, los efectivos observaron por la cerradura a una mujer y a un perro desvanecidos en el interior del inmueble, por lo que se solicitó la presencia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, mientras que en el lugar indicaron que se sentía un fuerte olor a monóxido de carbono.



Al ingresar, los efectivos hallaron a tres personas mayores de edad fallecidas -dos hombres y una mujer- en los distintos ambientes y a un perro.



Personal de la Brigada de Emergencias Especiales (BEE) realizó mediciones que dieron valores elevados de monóxido de carbono, y se procedió a ventilar el lugar mediante el empleo de extractor de aire.



Además de los fallecidos, no hubo heridos ni trasladados, indicó el subcomandante Andrés Stabler, de la BEE de Bomberos de la Ciudad, que se encuentra trabajando en el lugar.



En cuanto al incidente, indicó que "se presume que podría ser monóxido de carbono, se está determinando el artefacto que originó la acumulación del monóxido".



Por su parte, personal de Metrogas realiza mediciones en los medidores de los departamentos mientras que los inquilinos de los otros departamentos se autoevacuaron.



El hecho ocurrió en la planta baja de un edificio de dos pisos, en el departamento señalizado con el "número dos", indicaron las fuentes.



A través de un comunicado emitido esta tarde, Metrogas explicó la diferencia entre una fuga de gas y escape de monóxido de carbono, "dos situaciones de altísimo riesgo".



La fuga de gas puede provocar explosiones en casos extremos y el escape de Monóxido de carbono, intoxicaciones severas. En ambos casos, las víctimas pueden sufrir graves consecuencias y hasta perder la vida".



Desde Metrogas agregaron que "por accidente o falta de mantenimiento, hay dos situaciones de altísimo riesgo que se pueden generar en las instalaciones domésticas: una fuga de gas o un escape de monóxido de carbono. Ambas tienen graves consecuencias y hasta pueden provocar la muerte. Sin embargo, hay rutinas de mantenimiento y protocolos para actuar rápido que reducen los peligros y permiten evitar las lesiones o la pérdida de vidas".



"Habitualmente se da una confusión y es que se asocia ambos hechos como si fueran lo mismo o estuviesen asociados. Por eso no es raro escuchar que un persona sufrió una intoxicación por monóxido de carbono por una fuga de gas en su casa o en el edificio donde reside. Sin embargo, se trata de un error: son dos hechos que se producen en forma independiente, que están provocados por distintas causas y que generan distintos tipos de riesgos", concluyeron a través de su comunicado.



En caso de presumir una fuga de gas en el hogar, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) elaboró una serie de recomendaciones oficiales, entre las que se encuentran avisar a los servicios de gas o de emergencia y seguir sus instrucciones.



En caso de sospecha de una pequeña fuga de gas natural, indicaron abrir todas las puertas y ventanas y, si es posible, comprobar que los artefactos estén totalmente apagados.



Si el olor a gas se siente y es fuerte, la fuga posiblemente sea importante, en ese caso hay que salir de la casa evacuando a todos sus ocupantes.



También remarcaron que no hay que tratar de encontrar el origen de la fuga, ni tratar de cerrar las válvulas de gas o electrodomésticos.



Al momento de evacuar, no hay que utilizar elementos que puedan generar chispas ni prender ni apagar luces y cortar la energía desde el pilar de medición.



También exhortaron a no intentar prender fuego, velas o encendedores, entre otros elementos, para ayudar a la visión así como no arrancar vehículos ni utilizar un abridor de puertas de garaje.



Por último, remarcaron no volver a ingresar a la vivienda hasta que los servicios de gas o de emergencia indiquen que es seguro hacerlo.



En la Ciudad de Buenos Aires, los teléfonos de contacto son 103 (Emergencias y Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía), 100 (Bomberos) y 0800-999-1050 (Metrogas).