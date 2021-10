Ninguna frenada, ninguna maniobra de último momento para evitar el choque. A eso de las 5 de ayer el conductor de un Chevrolet Astra acompañado de dos mujeres, impactó desde atrás como iba, a toda velocidad, a un ciclista, metros al sur del ingreso al predio del futuro parque industrial de 9 de Julio. Y el resultado no pudo ser otro: quien conducía el vehículo más débil, destrozó con su cuerpo el parabrisas y el techo del auto, y dejó un reguero de sangre en unos 20 metros sobre el asfalto. Cuando el descontrol cesó, las consecuencias de ese siniestro vial ya eran irremediables: el ciclista (hasta el cierre de esta edición no identificado) falleció casi en el acto.

Ayer se suponía que el conductor del auto volvía de un boliche y en estado de ebriedad

La muerte de ese joven que tendría unos 25 años, fue una de las tres que se registraron ayer en un lapso de 9 horas: a eso de las 00,30 se informó sobre el deceso de un electricista que había sido embestido en su moto por el conductor de una camioneta en pleno microcentro el pasado lunes. Y alrededor de las 9,30 perdió la vida otro hombre de 42 años, al salir despedido del vehículo que guiaba por Ruta 40, en el paraje Matías Sánchez, en Jáchal (ver aparte).

Diego Gómez (37) se llama el chofer del Chevrolet Astra que terminó con los días de un joven ciclista. Ayer, a eso de las 5, volvía a su casa en Caucete en un Chevrolet Astra por Calle Zapata rumbo al Norte, acompañado de dos mujeres jóvenes. Al parecer, habían estado en el boliche "Búnker" en una fiesta de disfraces. Y no se descartaba que hubiera estado ebrio cuando, metros al Sur del ingreso al futuro Parque Industrial de 9 de Julio, chocó a un ciclista sin dejarle escapatoria.

Instantes después del choque, el fiscal de la UFI de Delitos Especiales Francisco Micheltorena, llegó al lugar acompañado de sus colaboradores (Francisco Pizarro, Adrián Elizondo, César Recio y Agostina Ventimiglia) y un grupo de policías, incluidos los peritos de Criminalística.

Un examen de alcoholemia en el conductor y en la víctima, testigos y otras evidencias recolectadas serán claves para el futuro procesal del presunto homicida.

Perdió la vida tras cuatro días de agonía

Un electricista de 50 años que había quedado gravemente herido por un accidente ocurrido cerca del mediodía del pasado lunes en pleno microcentro, no pudo sobreponerse a esas lesiones y alrededor de las 00,30 de ayer, perdió la vida en el hospital Guillermo Rawson. Oscar Mario Pizarro, la víctima, conducía una moto Maverick 110cc. rumbo al Norte por Caseros, cuando fue embestido por el joven conductor de una camioneta Toyota Hilux que transitaba rumbo al Este por Laprida. En esa esquina no hay semáforos. Y se suponía que Agustín Russo (21 años) debía esperar a que pasara el motociclista, que tenía la prioridad de paso. Pero eso no ocurrió. En un video captado por cámaras de seguridad de un comercio del lugar, se ve que el joven intenta pasar como venía en la camioneta. A causa del impacto, Pizarro salió despedido, golpeó contra un árbol y fue su fin.