En pocas horas parece haberse encaminado la investigación de un crimen en Las Heras, que tuvo como móvil la disputa por una mujer. Cayó el acusado, quien se había cortado el pelo para despistar a los policías que lo buscaban,

Emanuel Alejandro Muñoz (27) falleció en la madrugada de este lunes, luego de agonizar varias horas en el Hospital Central. Desde la tarde del domingo su cuadro era irreversible y los médicos le habían diagnosticado muerte cerebral por un balazo que quedó alojado en su cráneo.

El joven fue atacado en la noche del sábado en el barrio 8 de abril. Según la reconstrucción del caso, cuando llegaba a la casa de su novia fue sorprendido por el ex de esta chica, que lo increpó y le disparó en la cabeza.

Muñoz esperaba a que saliera su pareja, cuando apareció en escena el agresor, frente a la casa 17 de la manzana C. Entre la mujer y un vecino trasladaron al herido al hospital Lagomaggiore, siendo derivado por la gravedad de su cuadro al Central.

Testigos del hecho señalaron al ex novio de la joven, que era conocido porque vive en esa misma barriada. Ella corroboró la versión y aportó el nombre del sospechoso, a quien luego escrachó en las redes sociales.

Durante el domingo allanaron su vivienda, pero la Policía no dio con él. De la propiedad se llevaron algunas de sus prendas de vestir para peritarlas y determinar si tienen restos de pólvora, lo que indicaría que disparó un arma de fuego.

Finalmente, en la tarde de este lunes lo detuvieron caminando por la calle Potrerillos del barrio San Martín, en Ciudad.

El acusado fue identificado como Christopher Exequiel Avilés (26), quien hoy quedará imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El sindicado había apelado a un cambio de look en su cabello para no ser descubierto, maniobra que no prosperó.

Investigadores que trabajaron la causa durante estas horas, confiaron que este hombre “estaba sacado” desde que sabía que su ex ya tenía otra relación.

Incluso, Avilés y Muñoz habrían tenido cierta amistad hasta que el primero se enteró que el otro joven hacía dos semanas salía con su ex novia.

La causa, a cargo de la fiscal Andrea Lazo, no tiene otros sospechosos en el horizonte y dio un gran paso con la captura.

Fuente: Los Andes.