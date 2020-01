Contra las cuerdas. Testimonios de testigos complicaron a Diego Zaupa, el conductor de la Ford Ranger. Los tres ocupantes del Toyota Corolla quedaron aprisionados en el interior del vehículo y perdieron la vida prácticamente en el momento.

El acusado de causar la triple tragedia de Pinamar se defendió diciendo que él nunca se cruzó de carril y que fue el otro vehículo el que se le fue encima. Además, afirmó "que fue todo muy rápido, que se le vinieron unas luces de frente y que luego sintió una explosión", dijeron fuentes judiciales. Se trata de Diego Zaupa, conductor de la Ford Ranger que impactó de frente contra el Toyota Corolla, cuyos tres ocupantes fallecieron prácticamente en el acto. El sujeto ayer por la tarde estuvo cara a cara con el fiscal Juan Pablo Calderón, de la UFID Nro. 4. El agente le tomó declaración en el Hospital de Pinamar "Pepe Olaechea", donde el acusado se encuentra internado con custodia policial. Por el momento se le imputó el delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas, aunque la calificación puede cambiar con el resultado del análisis de sangre que expondrá si al momento del siniestro excedió o no el límite permitido de alcohol. Testigos dijeron a este diario que Zaupa a simple vista "parecía tener una copita de más", pero por el momento no hay nada cierto, explicaron fuentes vinculadas a la investigación.

El siniestro ocurrió pasadas las 22 del último domingo, a la altura del kilómetro 386 de la ruta interbalnearia 11, en el tramo que une a Pinamar con Mar de Ajó, en Buenos Aires. Una familia sanjuanina quedó destruida: murieron Alberto Camino (81), Daniel Camino (63) y Nicolás Miranda (32). Daniel vivía en Rawson y trabajaba en el reparto de bebidas y mercadería de una distribuidora. Alberto era su padre, quien hacía unos tres meses se había venido a vivir con él tras la muerte de su mujer, con quien antes residía en la localidad bonaerense de San Bernardo. Nicolás estaba casado con una hija de Daniel y vivía con ella y con sus dos hijos (4 y 2 años) también en Rawson. Cerca de las 5 del domingo salieron de San Juan. Pretendían ir a Mar de Ajó, donde Nicolás se iba a comprar un auto. Alberto además tenía pensado tramitar la pensión de su expareja. Todo acabó en tragedia para los tres. Pese a la versión de Zaupa, la principal hipótesis es que intentó pasar a otro vehículo y luego no le dio tiempo de volver a su carril. Primero impactó contra la parte lateral izquierda de un VW Golf y luego se fue de lleno contra el Corolla. Un dato no menor: los ocupantes del Golf declararon que fue así, es decir, que Zaupa se cruzó de carril. Además, en ese tramo la maniobra no está permitida, pues comienza una curva y en el asfalto está marcada la doble línea amarilla.