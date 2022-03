Tal como se preveía entre ayer a la noche y la madrugada de este miércoles, en la previa del inicio de clases en el Nivel Secundario, alumnos se reunieron en fiestas no autoridades para festejar el Último Primer Día (UPD). En medio de esa situación, la secretaría de Seguridad desarrolló operativos a través de los cuales logró desarticular por la tarde 3 fiestas que estaban siendo organizadas y frenar, por la noche, 9 que se estaban desarrollando.

La información fue brindada a este Diario por el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, quien detalló que, "ayer por la tarde se logró desarticular 3 fiestas, una en Villa Tacú, en Zonda; otra en Santa Lucía; y la tercera en Chimbas".

A la vez, indicó: "Se trataba de eventos que eran organizados por mayores de edad, quienes convocaban a los jóvenes a pagar una entrada y asegurando una fiesta increíble. Se logró dar con estos responsables, se secuestraron pulseras y dinero y quedaron a disposición de los jueces de Falta".

Mientras tanto, por la noche, la Policía frenó 9 festejos. "La mayoría se desarrollaban en el Gran Sna Juan y alrededores, en departamentos como Rawson, Santa Lucía, Chimbas y Pocito. En todos había menores. Algunas fiestas eran exclusivas de un colegio y en otras había multiplicidad de chicos. En todas había alcohol y ninguno de los lugares contaban con las habilitaciones correspondientes", detalló Hernández.

En cuanto a la actuaciones, sostuvo que, "en todos los casos se llamó a los padres de los menores y se labró expedientes contravencionales. Algunos padres se enojaron, afirmaron ellos los habían llevado y que los iban a ir a buscar. Pero se les explicó que, de todas maneras, ese tipo de celebraciones son ilegales".

En ese sentido, Hernández detalló: "Primero, los menores no pueden estar después de las 22 horas en ninguna fiesta que no sea familiar. Tampoco pueden consumir alcohol. Y, por último, no se pueden realizar celebraciones en salones que no estén habilitados para fiestas, como fincas, loteos privados, bodegas, tal como sucedía en estos casos".