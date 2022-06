Un Pai Umbanda engañó a una joven misionera y terminó abusando de ella. Además, la estafó y robó casi todos los objetos que ella tenía en su casa. El sujeto llegó de Brasil a la provincia de Misiones y se hacía llamar Antonio. Con la excusa de sacar a los "espíritus que habitaban en su hogar", el hombre se fue acercando cada vez más a Alejandra, la víctima de la historia.

El primer día que se conocieron, Antonio, el sujeto que profesa la religión Umbanda, realizó un extraño ritual que terminó en abuso: primero, le pidió a la madre de la joven que se quedara en la sala junto al hijo de Alejandra, quien tiene dos años y medio. En ese contexto, la hizo pasar a la pieza y le preguntó dónde dormía su marido.

"Yo justo estoy con un problema de separación con mi pareja. Me pidió que abra el ropero, cerró los ojos y me ordenó que me levante la remera. Me tocó las costillas, me pidió que me levante el corpiño y me empezó a tocar", relató la mujer a Crónica.

Tras esa situación, el Pai Umbanda le pidió que se ponga una mano en el corazón mientras el rezaba con los ojos cerrados. "En un momento los abrió y, como yo tenía vergüenza, me quise bajar la remera pero me dijo que la deje así como estaba", explicó.

Pese a que parecía que el abuso había finalizado, faltaba un paso más. Antonio le afirmó que en su oración sintió que ella quería mantener relaciones sexuales con él. "Me preguntó si yo quería tener relaciones imaginándome que él era mi marido".

Alejandra respondió de manera negativa y, el abuso llegó hasta ese punto. Sin embargo, tras esa visita del Umbanda comenzó a ver sombras en su casa y se sintió amenazada. Además, otro hecho la dejó muy asustada: el Pai le dijo que "su hijo iba a morir en los próximos días".

Al dialogar con la vecina, decidió volver a llamar a Antonio para que hiciera un trabajo, el cual comenzó a pagar con "electrodomésticos y objetos". Finalmente, el sujeto le explicó que el precio para que su hijo no muera era de 250 mil pesos, por este motivo, "todos los días se llevaba algo nuevo".

Aunque el trabajo se realizó y Alejandra fue víctima de una gran estafa, no fue la única. Diversos vecinos del barrio también cayeron en la trampa y, el sujeto, se alzó con un botín que superó los tres millones de pesos.

"A todos los vecinos les decía que iba a morir un familiar diferente", concluyó la mujer de Misiones. Finalmente, la mujer decidió denunciar el hecho y fue detenido.