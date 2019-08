Marcelo Mora pidió que el fiscal José Eduardo Mallea sea apartado, "por enemistad y por no ser imparcial". Se lo negaron y va a juicio.



El abogado Marcelo Germán Mora cosechó otro revés en su intención de no ser juzgado, acusado de tres fraudes con la venta de un galpón y dos casas que no eran suyas en 2007. La Corte de Justicia ya había confirmado que estaba bien no darle la probation y ahora el juez Maximiliano Blejman (Sala III, Cámara Penal) rechazó un planteo para apartar al fiscal del caso, por "enemistad" y por "no ser imparcial". Por escrito y en una audiencia oral en la Sala III de la Cámara Penal, planteó que Mallea no debe intervenir por razones de "enemistad" surgida de cuando él era alumno del fiscal y también por motivos legales, pues aseguró que "no fue imparcial" al filtrar información que se publicó "tergiversada" en la prensa.

Pero no le fue bien: el propio Mallea rechazó el planteo por extemporáneo, por alegar situaciones históricas falsas o desconocidas por él (la "enemistad") y negó de plano haber facilitado información de un hecho que, además, fue público.

Hasta dejó a criterio del juez aplicar sanciones al letrado, por considerar agraviantes sus expresiones, y pidió no hacerle lugar a su planteo por infundado y por ser meramente dilatorio para que la causa prescriba y así evitar el juicio.

Y el juez Maximiliano Blejman le dio razón al fiscal. El magistrado denegó el planteo a Mora al decir que fue "confuso" pues ni siquiera logró encausarlo correctamente, ya el fiscal necesariamente es parcial por ser parte en el proceso (básicamente representa los intereses de la sociedad) y la imparcialidad es una garantía en favor de cualquier persona pero respecto de los jueces que intervendrán en sus litigios, no del fiscal. En todo caso, evaluó que Mallea tampoco se apartó de sus deberes como fiscal.

Además, aseguró que la supuesta enemistad aludida por el letrado tampoco cabía analizarse como un motivo válido pues la ley establece que es un sentimiento que, en todo caso, debió argumentar un juez como razón para inhibirse.

El magistrado también calificó de dilatorio el reclamo de Mora, y al final resolvió rechazarlo.

Ahora, Mora tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados en un debate oral y público que, tentativamente, se realizaría en septiembre, dijeron fuentes judiciales.