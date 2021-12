Un motociclista que corría picadas impactó contra el piso y terminó lesionado tras ser derribado por un agente de tránsito que lo frenó de un golpe con un palo.

El impactante episodio ocurrió en Catamarca en la previa de las festividades por la Virgen del Valle y se viralizó en un video mediante el que el hombre que resultó herido pide colaboración para identificar al efectivo, aunque recibió numerosas críticas por participar de esas carreras ilegales.

El incidente ocurrió el martes a la madrugada y terminó con 84 motos secuestradas y 9 personas arrestadas por incumplir el código de faltas.

Es que desde hace años para esta fecha cientos de motoqueros se reúnen en la zona oeste de la Capital, donde se desarrollan las denominadas “picadas” ilegales. Pese a que la actividad se ha convertido en una tradición, se trata de una práctica que hace años genera cuestionamientos en la ciudad. Una vez más, la convocatoria provocó el descontento de los vecinos de la zona, debido a que los motoqueros avanzan por el centro de la ciudad sin respetar las señales de tránsito, generan ruidos molestos con las bocinas y cometen actos de imprudencia hacia otros conductores y peatones.

A raíz de varias denuncias, la policía intervino mediante un operativo cerrojo, con la adhesión de Unidades Especiales y de la Dirección de Seguridad Vial, entre otros organismos. Ante la implementación del procedimiento policial, los motociclistas comenzaron a circular sin control e intentar evadir los puntos de control montados por los efectivos, poniendo en peligro, su vida y la de terceros, según quedó registrado en los múltiples videos que registraron la situación.

En una de de esas imágenes se observa que, en uno de los operativos cerca del dique el Jumeal, al oeste de San Fernando del Valle de Catamarca, un agente derribó de un golpe a un motociclista que intentaba escapar a toda velocidad. En el video, que dura apenas unos 30 segundos, observa que una persona vestida con chaleco de seguridad impactó con un palo a un motociclista. El hombre perdió el control del vehículo y, unos 20 metros más adelante, se estrelló contra el asfalto.

La amenaza del motociclista herido: “Esto no va a quedar así”

Horas más tarde, el motociclista subió una publicación a su cuenta de Facebook para recabar información que permita identificar a la persona que lo golpeó.

“Si alguien sabe quién fue el policía que me pegó y me hizo chocar con el móvil, le agradecería que den datos... Esto no va a quedar así, necesito que se haga justicia, encima que hasta la billetera me sacaron”, escribió el joven, según recogió el diario El Esquiú.

Una fuerte versión indica que no se trata de un policía, sino de un agente de tránsito que formó parte del operativo especial.

La publicación del motociclista generó cientos de reacciones, aunque no todas fueron muestras de apoyo. Muchos usuarios lo criticaron por participar de las picadas y poner en riesgo la vida de los vecinos.

El peligro es aún mayor en estos días. Es que al menos 90 mil personas ingresaron a Catamarca para formar parte de la gran fiesta religiosa del noroeste argentino, la Procesión de la Virgen del Valle, que tiene lugar este miércoles en el Parque Adán Quiroga.