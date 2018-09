Un albañil de 39 años perdió la vida prácticamente en el acto a media mañana de ayer, cuando volvía en moto a su casa y cayó pesadamente contra la calle de ripio al perder el control del vehículo en Angaco. Según fuentes policiales, la principal hipótesis es que Alejandro Dávila no llevaba puesto su casco y que no hubo otros obstáculos (vehículos o algún animal) involucrados en el accidente.



Fue un vecino de la zona que pasaba por el lugar del siniestro a eso de las 11 de la mañana el que avisó a la Policía sobre la presencia del cuerpo tendido a un lado de una moto (una Sumo 110 cc) en calle Nueva España, entre Aguilera y El Bosque, Angaco. Cuando llegó la ambulancia, el médico constató que ya nada se podía hacer, indicaron.



Según voceros del caso, Dávila era albañil, padre de familia y a la hora del accidente transitaba hacia el Norte, rumbo a su casa en la calle 21 de Febrero.



Una versión no confirmada indicaba que el hombre tal vez pudo estar ebrio y amanecido, porque no había vuelto en toda la noche a su casa.