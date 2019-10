Un alumno de 14 años cayó desde el segundo piso de un colegio privado del barrio porteño de Flores y está en grave estado.

El incidente ocurrió en la mañana de ayer, en el Instituto Elisa Harilaos. Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) consultadas por Clarín, confirmaron que la vida del adolescente corre peligro.

Las autoridades del instituto aseguraron que aún no tienen "en claro qué fue lo que pasó". Sin embargo, una de las versiones que circuló tras el grave hecho fue que el alumno era víctima de bullying, pero esto no pudo ser confirmado porque desde la escuela hasta el momento prefirieron no hablar.

El adolescente cayó a un patio interno del establecimiento desde un segundo piso a las 11.45. Fue asistido en el lugar y trasladado al hospital Piñero. Ahora evalúan trasladarlo en helicóptero al hospital Churruca.

Alberto Crescenti, director del SAME, le confirmó a Clarín que el adolescente sufrió "traumatismo de cráneo y polifracturas".

La institución es religiosa y tiene 85 años de historia. Fue fundada por monseñor José Américo Orzali. Ofrece servicios educativos en los niveles de jardín de infantes, primaria y secundaria.