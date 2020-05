Con la menor de las hermanitas desplegó toda su perversidad. No sólo a la hora de abusar de ella sexualmente (entre los 7 y los 9 años), sino también al momento de conseguir su silencio. Para que no gritara ni se moviera le decía que su esposa, ya fallecida, rasguñaba las ventanas. Que todas las noches iba a tener miedo porque la iba a hechizar, que cuando muriera se iba a juntar con sus esposa y le iban a hacer muchas maldades. Que ella iba a ser su esposa, que iban a tener un hijo pero él lo iba a matar. Que se cuidara en la calle porque si iba preso iba a mandar a alguien para que la vigile, porque no debía estar con nadie más, con ningún varón.

La contracara de tan terribles consecuencias imaginarias, era ofrecerle plata y hacerle regalos para poder someterla. Los detalles de los encuentros sexuales que tuvo esa menor con el hermano de su abuela, sirvieron para acreditar no sólo que no mentía cuando describía cómo la manoseaba, la violaba y consumaba sus perversos instintos sexuales, sino también que sufrió secuelas psicológicas graves a causa de sus tremendas amenazas.

El miedo paralizó a esa niña, que refirió al menos tres dañinos encuentros con ese hombre (hoy de 72 años) al que por primera vez visitó en su casa (en una zona alejada de Jáchal) para cobrarle un dinero por la compra de unos cosméticos a su mamá.

La jueza deberá decidir si acepta o no el acuerdo. Si lo hace no podrá aplicar una pena mayor.

Su hermana estuvo a punto de atravesar la misma experiencia. Primero, cuando tuvo 6 años y llegó a visitar a su abuela. Como la mujer no estaba y su abuelo salió a encerrar unos animales, su tío abuelo llegó y le ofreció dinero para que fuera a su casa, que está a unos pasos. Allí la besó y la manoseó, y no llegó a nada más porque la niña se resistió.

Según la acusación, la niña volvió a atravesar una experiencia similar con ese sujeto cuando ya tenía 15 años, en 2018. Otra vez, no estaban sus abuelos, llegó ese pariente y trató de agarrarla a la fuerza, pero un perrito de la familia la defendió y lo mordió.

Las crisis nerviosas que aquejaban a esa niña obligaron a su madre a llevarla hasta un Centro Integrador Comunitario (CIC) cercano a su casa. Y una psicóloga le explicó que parte del problema había sido ocasionado por los abusivos encuentros sexuales con un pariente cercano.

En mayo de 2018 la mujer denunció a su tío y desde entonces solo hubo noticias desfavorables para ese hombre, al que un informe psicológico describió como alguien que ve a las demás personas como cosas que pueden satisfacer sus fines. Alguien con rasgos psicopáticos pues, en opinión del psicólogo, no siente angustia ni se arrepiente de lo que hizo. Cuando le tocó declarar guardó silencio.

Pero ahora que llegó a juicio admitió los delitos en su contra por someter a esas dos nenas en su casa, y se mostró dispuesto a que la jueza Silvina Rosso de Balanza (Sala III, Cámara Penal), lo condene a 9 años de cárcel, tal como acordó en un juicio abreviado con su defensor Oscar Torres y el fiscal de Cámara Daniel Galvani. La jueza tiene la última palabra.

El "Caballito" confesó que asaltó y violó

Franco Michel "Caballito" Mercado, acepta 8 años de cárcel.

Franco Michel Mercado (25 años, alias "Caballito") confesó ayer que el 13 de agosto de 2018, entró a la casa de una mujer de 70 años en el barrio Mendoza, en Rawson, para robarle a punta de arma (un TV, un teléfono, joyas, $1.000) y, además, someterla sexualmente de manera que esa maniobra fue considerada en la Justicia como una violación. En un juicio abreviado realizado a través de una videollamada, Mercado ratificó ante el juez José Atenágoras Vega (Sala II, Cámara Penal) el acuerdo que alcanzó a través de su abogado Gustavo de la Fuente, con la fiscal Marcela Torres, en el que está dispuesto a recibir 8 años de cárcel. El "Caballito" ya recibió otro castigo en ese tribunal por encubrir el robo de un auto. Y protagonizó otros hechos increíbles, como fugarse de una comisaría haciéndose pasar por su hermano. Cuando cayó, le encontraron droga.