LA MOTO que conducía el ahora fallecido quedó secuestrada en la Seccional 15ta para ser sometida a pericias.

Un hombre que resultó herido en un accidente ocurrido días atrás en un cruce de calles del departamento Ullum, perdió la vida ayer en el Hospital Rawson. Fuentes policiales indicaron que la víctima circulaba sin casco a bordo de una moto y cuando pretendía doblar en una arteria, fue embestida por un hombre que manejaba una camioneta. Producto del choque, el motociclista sufrió graves lesiones en la cabeza y el cuerpo que finalmente terminaron por costarle la vida.



El siniestro ocurrió alrededor de las 14 del último domingo en la intersección de calles Hermógenes Ruíz y Malvinas Argentinas. El fallecido fue identificado ayer en la Policía como Jacobo Riveros, un hombre de 72 años que vivía en el interior del barrio Lago de Ullum, cerca del lugar donde ocurrió el accidente.



La versión policial señala que Riveros conducía una moto Deltax 110cc al Este por calle Hermógenes Ruíz y no llevaba casco al momento del siniestro. Todo indica que el motociclista pretendía girar hacia el Norte por calle Malvinas Argentinas, pero no lo logró. En ese momento, una camioneta Toyota Hilux que circulaba en su mismo sentido lo atropelló desde atrás. En la Seccional 15ta informaron que ese rodado era conducido por un hombre de apellido Zapata, quien es mayor de edad. Anoche, en esa dependencia esperaban directivas de un juez para ver si el conductor debía o no ser detenido.



Lo concreto es que el impacto fue tal que Riveros cayó pesadamente al asfalto y sufrió graves lesiones. Luego, lo trasladaron al Hospital Rawson donde los médicos lo asistieron de un severo traumatismo de cráneo y otros golpes. El herido quedó internado y su estado se agravó, provocando su deceso a las 12.20 de ayer, indicaron fuentes policiales.