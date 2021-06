Elisa Aballay fue condenada a 1 año de prisión condicional por haber golpeado, amenazado de muerte y haber acuchillado a su expareja.

Según las fuentes, la joven le mandó un mensaje a su ex y le dijo que se había ido a trabajar caminando y que al regresar tenía miedo de un grupo de personas que había allí. El agredido le dijo que la iba a buscar y camino a la casa de ella, le comunicó que no la llevara para allá, que fueran a la vivienda de él.

El hombre le dejó en claro que no tenía intenciones de volver con la joven y ella lo aceptó. Pero en su domicilio, entablaron una conversación sobre su relación y en un descuido del sujeto, Aballay tomó su celular y se lo revisó, encontrando mensaje con otras mujeres.

Se enojó, lo golpeó y le dijo que era una basura. Luego agarró un cuchillo y lo apuñaló en la pierna izquiera. "Te mato y luego me mato yo, no me importa nada", expresó.

La víctima tranquilizó a la mujer. La llevó a su casa y luego radicó la denuncia en CAVIG.