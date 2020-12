Un nene de 4 años murió y su madre resultó gravemente herida luego de ser atropellados por un auto que circulaba a toda velocidad y que después de embestirlos se dio a la fuga. El violento accidente ocurrió anoche poco después de las 23 en la esquina de Directorio y San Pedrito, en el barrio porteño de Flores.

Según confirmaron fuentes policiales, al menor y su madre -una mujer de 45 años identificada como Débora Inés Agosti- los atropelló un auto Volkswagen Gol GTI blanco que era conducido a gran velocidad por la avenida Directorio. Las víctimas, en tanto, venían cruzando por San Pedrito cuando de repente el vehículo las golpeó y luego escapó con rumbo desconocido.

Segundos después del accidente vial, un oficial de la Policía de la Ciudad que estaba en el lugar irradió el alerta hacia todas las comunas para dar con el sospechoso, mientras solicitó una ambulancia de SAME. Al lugar concurrieron tres unidades del servicio de emergencias y la tranquilidad del barrio se vio abruptamente interrumpida con el sonido de las sirenas y el gran operativo policial que se montó en la zona tanto para asistir a las víctimas como para dar con el sospechoso.

El chico, aún con vida, fue trasladado al hospital Piñero aunque horas después se confirmó el fallecimiento. La madre, en tanto, permanece internada en grave estado. Por lo pronto, el autor material de la muerte del pequeño, cuyo nombre es Isaac, sigue prófugo y se desconoce aún si estaba acompañado al momento del hecho.

En la esquina del accidente hay ubicadas varias cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya se encuentran en poder de la justicia. En el caso intervino la Fiscalía Criminal y Correccional Nro. 55, a cargo del fiscal Eduardo Cubria.

Miguel, chofer de la línea 126 y testigo del hecho, dio detalles de lo ocurrido. “Escuché un impacto y vi un tumulto. No vi quién lo atropelló. Estaba con el colectivo casi lleno. En ese momento nadie atinó a seguir al muchacho si no a ver al nene. Quedé shockeado. Un muchacho le tocaba el pelito y la señora como que respiró. Yo ahí tenía que seguir el recorrido”, relató el hombre en diálogo con TN.

Nosotros veníamos por Directorio. El auto venía con la onda a verde pero al límite de la velocidad. Venía cortando semáforos. Pasaba en amarillo casi rojo a velocidad alta, a más de 100 kilómetros. La señora atinó a cruzar porque vio el semáforo en rojo. Los atropelló a mitad de cuadra. Ella estaba casi a mitad de la avenida. (...) Esto fue a las 11:02 y estaba lleno de gente. Todos nos agarramos la cabeza por la criatura”, agregó el testigo.

“Dicen que se fue por el lado de Provincia. Ella cruzaba bien pero la señora no atinó a que no llegaba a la otra punta. El auto iba a más de 100 kilómetros por hora. Fue todo en un segundo. El auto subió a la autopista en el kilómetro 12. Ahí lo estaban detectando. Lo venían siguiendo con las cámaras. Un oficial me dijo que tomó la autopista 25 de Mayo con destino a Provincia y en el kilómetro 12 lo vieron por última vez”, reveló Miguel.

Hernán, otro testigo del accidente, ratificó lo dicho por el colectivero y aseguró que el Gol blanco nunca intentó frenar luego de atropellar a las víctimas. “Como te decía recién vine de lejos. Ni bien pasé vi un nene tirado en el piso. Te shockea la situación. Ya te das cuenta que no parecía que iba a sobrevivir. No vi el momento donde los levanta. Vi el auto que venía rápido. Un señor puso una camioneta blanca parando el tránsito. Los cuerpos estaban tirados mas o menos en el medio. Estaban chorreando sangre, horrible. Había gente llorando. Me encontré con una mujer tirada en el piso y cuando la levantan para la ambulancia empezó a gritar, no se entendía qué decía. Empezó a los gritos la mujer pero eran balbuceos. El vehículo lo pisó y nunca se acercó ni para ver qué hizo. La onda verde es de 48 kilómetros por horas. Si venís a más de 48 te comes todos los semáforos en rojo, no tiene sentido. No venía a más de 80 kilómetros, pudo haber frenado”, agregó.