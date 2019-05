Un nene de 10 años murió como consecuencia de un violento choque de autos en la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Ángel Casanello y República de Siria, cuando un Toyota Etios embistió a toda velocidad a un Chevrolet Corsa que había reducido su velocidad para pasar un lomo de burro. Del choque en cadena también participó un tercer vehículo, un Renault Kwid que salió despedido contra la fachada de un kiosko.

A raíz de lo ocurrido, un nene de 10 años que viajaba en el asiento trasero del Chevrolet resultó gravemente herido y debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alssia, donde murió durante la madrugada. Sus padres, que fueron derivados a otro centro de salud, se enteraron de la noticia al ser dados de alta.

Según contaron vecinos y testigos a Aire de Santa Fe, el automóvil que produjo el fatal accidente arrastró al Chevrolet unos 40 metros. El conductor del Toyota, al ver el daño que había provocado, intentó fugarse, pero fue detenido a una cuadra del lugar.

Por su parte, el dueño del Renault Kwid dijo que escuchó al conductor del Toyota decir: "Me voy, no pasó nada, mañana busco el auto". Con respecto a la imprudencia del hombre al volante, sostuvo: "Lo que hizo este tipo fue un asesinato, y yo voy a declarar en la causa y no voy a parar hasta que se haga Justicia".