Un trágico accidente de tránsito, del cual todavía se desconocen las causas, provocó la muerte de una menor y un joven alrededor de las 18 del día de ayer sobre la Ruta 20, a la altura del kilometro 418, en 25 de Mayo y a pocos kilómetros del límite con la provincia de San Luis, informaron fuentes policiales.

En un domingo meteorológicamente inestable con fuertes ráfagas de viento Zonda y marcado por la gran cantidad de incendios en diferentes puntos de la provincia, las vidas que el fuego no pudo cobrarse terminaría haciéndolo la Ruta Nacional 20. Cerca de las 18 , un Chevrolet Corsa que circulaba por ese camino terminó volcando por motivos que todavía en la Policía se investigan. Debido a la violencia del siniestro, una nena de 4 años y un mayor de 21 años perdieron la vida, mientras que otros tres acompañantes resultaron heridos y debieron ser trasladados de emergencia al Hospital Rawson para ser tratados, aunque afortunadamente sólo con heridas leves, informaron las mismas fuentes. En los primeros instantes del mortal vuelco, se informó que solo había un fallecido (la niña) pero con el pasar de las horas se confirmó el segundo saldo mortal. Todavía no se ha logrado identificar al conductor y se sabe, en principio, que los viajantes venían desde Córdoba con rumbo a Mendoza por esa ruta.

Personal de la seccional 32va de Las Casuarinas en 25 de Mayo, trabajaba en el hecho hasta altas horas de la noche para determinar los causales por los cuales el vehículo perdió el control y terminó volcando de tal forma que se cobró la vida de esos dos ocupantes, así como en qué dirección circulaban y a qué velocidad de lo hacían. Las fuentes que informaron tampoco brindaron mayores detalles acerca de la identidad de los viajantes y de los dos fallecidos, así como su lugar de procedencia y parentesco.

Al cierre de esta edición, personal policial de varias seccionales continuaban trabajando en el lugar. Gustavo Fariña, secretario de Seguridad de la provincia, contó anoche muy tarde que si bien se desconocían los motivos por los cuales el Chevrolet Corsa había volcado, no descartaban que el conductor del vehículo se haya quedado dormido o que el auto haya tenido algún inconveniente, porque no encontraron en el lugar marcas propias de un accidente entre dos vehículos. El funcionario aclaró que todos los datos son preliminares, ya que no había forma de comunicarse con el personal policial que estaba trabajando en el lugar. Es más, varias fuentes de las comisarías cercanas dijeron que quienes primero dieron la voz de alerta del accidente, fue personal policial de la provincia de San Luis. Es que todo ocurrió cerca de uno de los controles que hace esa fuerza de seguridad en el ingreso a la vecina provincia, por la ruta nacional 20.

Chocaron, ¿borrachos?

Un grupo de jóvenes, de entre 17 y 19 años, chocaron sobre calle Talcahuano del Barrio 2 de Agosto en Rivadavia, contra un árbol. Según fuentes policiales, circulaban en una camioneta y habían salido de un boliche en la madrugada del ayer. Según las primeras pericias al menos a uno de los ocupantes de la camioneta, en análisis de alcoholemia le dio muy por encima de lo permitido por la legislación vigente: 1,6; cuando el permitido legalmente es de 0,5. Afortunadamente ninguno de ellos sufrió heridas de gravedad, aunque el vehículo quedó severamente dañado, dijeron en la Policía.