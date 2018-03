La imagen del auto que, según aseguró Marín, los atropelló.

Alfredo Marín (29) viajaba este domingo pasado el mediodía junto a su novia Stefanía Rivera (25) en moto cuando fue atropellado por un automovilista. Tras el hecho, ambos quedaron en el suelo, pero el conductor del auto se dio a la fuga. Ahora, el hombre, que como su pareja sufrió golpes en distintas partes del cuerpo, busca a la persona que escapó.

“Él bajaba de la Ruta 40, hacia calle Progreso –en Rawson-, y nosotros íbamos por el lateral.No nos dio el paso y terminó atropellándonos. Nosotros nos caímos y él siguió”, relató Marín.

La moto sufrió algunas roturas aunque funciona, según contó su dueño.

Y agregó que “la gente que estaba en el lugar nos ayudó y yo alcancé a tomar algunas fotos del vehículo. Por suerte estamos bien, nos atendieron los médicos de la ambulancia y sólo sufrimos golpes, pero el tipo, que viajaba con una mujer y un niño, ni se enteró de cómo estábamos”.

Tras el hecho, Marín se acercó a la Comisaría 6ta, a poner la denuncia e incluso llevó los datos de las personas que vieron el hecho y se ofrecieron a presentarse como testigos. “No me quisieron tomar la denuncia, me dijeron que antes me tenía que ver el médico legista. Ahora estamos en la Central de Policía para eso”, contó la víctima.

A la vez relató que el auto es un Chevrolet Corsa de color gris con vidrios polarizados. “Tengo incluso el número de patente. Mi intención es encontrarlo para que se haga cargo y tome conciencia, porque nos dejó tirados como a animales”, relató y dijo que quien tenga información sobre el caso puede comunicarse al 155697302.