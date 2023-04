Un automovilista y un colectivero mantuvieron una violenta discusión en plena calle a raíz de un incidente de tránsito en la localidad bonaerense de Moreno.

El hecho ocurrió en la intersección de Joly y Asseff, pero el conflicto se habría originado en otro lugar cercano cuando -según el conductor del auto- el chofer de la línea 401 golpeó su vehículo.

Al parecer, el colectivero ni siquiera frenó para arreglar el tema, lo que exacerbó al automovilista. Este último lo persiguió y se le paró enfrente impidiendo que avance.

"¿Te la bancás? Si subo te mato. Estás en pedo, sos un pelotudo, le pegaste al auto que está estacionado. Y encima me lo negás. No me lo negués, pelotudo. Bajate", le gritó el dueño del vehículo de menor porte al conductor del colectivo.

Y añadió: "Estacioná ahí, no me voy a mover. Estacioná ahí porque te mato".

Muy enojado, el automovilista expresó: "Por eso les pegan un tiro en la cabeza, por hijos de p...".

La repudiable frase hizo referencia a Daniel Barrientos, el colectivo de 65 años asesinado de un disparo en el pecho el pasado lunes en La Matanza.

Minutos después intercedieron algunos vecinos para calmar al dueño del auto y el conflicto finalizó con la llegada de dos móviles policiales.