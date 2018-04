La madre del nene (al centro) estaba ayer con custodia policial mientras cuidaba al menor en el Hospital Rawson.





Un bebé de 18 meses ingresó a las 23.05 del pasado domingo al Hospital Guillermo Rawson con un traumatismo encéfalo-craneano moderado, dijeron fuentes policiales. Lo acompañaba su madre, una chica de 16 años oriunda de Chimbas que les dijo a los médicos que se había caído de un columpio en una plaza de Santa Lucía, pero los especialistas no le creyeron y llamaron a la Policía.



Según fuentes policiales, sospechan que el bebé recibió una golpiza en su casa, ubicada en el barrio René Favaloro, en Chimbas. Al respecto, desde la familia de la joven dijeron que ella les contó que efectivamente el episodio tuvo lugar en la vivienda. Según la versión que brindaron, la joven entró a uno de los dormitorios y se encontró con su hijo todo golpeado. El que estaba con el bebé era su novio (padrastro del pequeño), quien le dijo que se había caído de la cama. Desde el entorno familiar aseguraron que no le creen y que sospechan que el sujeto fue el que le pegó. Además, creen que ella mintió con el propósito de encubrir a su novio, aunque no descartaban que haya sido amenazada por el sujeto para que no lo acusase. El caso quedó en manos del Segundo Juzgado de Menores.