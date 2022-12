Un camión que trasladaba caballos de carrera volcó esta madrugada sobre la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Boulogne, y dejó como saldo un animal muerto y otros cuatro heridos.



El siniestro vial, que se produjo luego de que reventara un neumático del transporte, se registró cerca de las 4 en el kilómetro 21 de la autopista.



A raíz del vuelco, se cortaron dos carriles en dirección a la ciudad de Buenos Aires, los que fueron liberados luego de un operativo en donde participaron bomberos voluntarios de San Isidro y seguridad vial de Autopistas del Sol.



En el lugar se montó un operativo con veterinarios y bomberos de San Isidro para liberar a los cinco equinos atrapados.



A las 9.52, Autopista del Sol informó la liberación del corte.



Producto del accidente, el chofer del transporte y su acompañante sufrieron heridas leves, en tanto uno de los animales, una yegua, murió.



Germán, dueño del caballo fallecido, en diálogo con la señal LN+ señaló que "afortunadamente no le pasó nada a los chicos que venían del colectivo. Hay que agradecer que no les pasó nada a ellos porque se podrían haber matado".



El hombre oriundo de la localidad de Villa María, provincia de Córdoba, contó que los vehículos se trasladan por la noche debido a las altas temperaturas.



Por su parte, los cuatros animales heridos fueron trasladados al hospital de la Villa Hípica del Hipódromo de San Isidro, para ser atendidos por los veterinarios del lugar, según informaron a Télam fuentes de los bomberos voluntarios de San Isidro.



Sobre la situación actual de los animales, fuentes del Hipódromo de San Isidro informaron a Télam que "tres de los caballos, todos ellos machos, se encuentran en buen estado, mientras que la restante, una yegua, tenía algunos golpes pero no registró lesiones óseas".



Indicaron además que los animales serán dados de alta en la jornada de mañana para poder regresar a la provincia de Córdoba,



Por su parte, las autoridades del hipódromo señalaron que los animales "podrán volver a realizar su actividad, porque sus lesiones no fueron de gravedad y clínicamente se encuentran en un estado óptimo".