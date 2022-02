El juez de Garantías Eugenio Barbera condenó ayer a 7 años de cárcel al carnicero Gastón Raúl Castro (38) y ordenó meterlo preso preventivamente hasta que su sentencia quede firme. El magistrado adhirió a la acusación de los fiscales coordinadores de la UFI Cavig Roberto Ginsberg y Claudia Salica, que pedían 9 años de cárcel para Castro por haber violado a una docente (hoy de 23 años) la madrugada del 24 de marzo del año pasado en la cabaña que una amiga de la víctima tiene en Zonda. Fiscalía consideró que no se probó la vinculación del otro sujeto (el metalúrgico Rogelio Bazán, 39 años) con el delito de abuso simple contra la misma víctima. Y al no haber acusación en su contra, el juez decidió absolverlo de culpa y cargo.

"En todos mis años de abogado es la primera vez que ocurre una violación delante de testigos que no vieron ni escucharon nada extraño. Mi cliente admitió que hubo sexo consentido. Además la denunciante padece un cuadro de bipolaridad que no hace creíble su relato, con decir que no le contó nada a su amiga... voy a impugnar la sentencia", anticipó el abogado defensor Leonardo Villalba, que pidió la absolución.