Silvio Marcelo Cabeza, uno de los choferes oficiales del Ministerio de Salud de Entre Ríos que fue hallado asesinado y calcinado en un auto prendido fuego en la ciudad de Paraná, murió de un balazo en la cabeza, según reveló el informe preliminar de la autopsia, detallaron hoy fuentes judiciales.



El cadáver de Cabeza (49) fue encontrado minutos después de las 2 del pasado martes, en un Renault Clío propiedad de su hermana que se estaba incendiando en un descampado sobre calle Virrey Vertiz, a metros del Club Ciclón del Sur, en la capital entrerriana.



En tanto, cerca de las 7.20 se hallaron sus dos manos dentro de una bolsa de residuos en el Volcadero, un basural a cielo abierto ubicado a unas 30 cuadras del centro de Paraná.



La fiscal auxiliar de Paraná Melisa Saint Paul confirmó hoy que según los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo de Cabeza, la causa de su muerte fue ocasionada por un disparo de arma de fuego en la zona craneofacial, "antes del inicio del fuego del vehículo" en el que fue encontrado.



Asimismo, la fiscal a cargo de la investigación explicó que aún restan el informe preliminar de las manos de la víctima y los análisis de sangre y los anatomopatológicos, entre otros peritajes.



Finalmente, Saint Paul destacó que se trabaja "intensamente para esclarecer" el crimen, "en indicios firmes".



Fuentes policiales explicaron a Télam que por el estado del cuerpo, totalmente calcinado, en un primer momento no se pudo reconocer quién era la víctima hasta los respectivos análisis de las huellas dactilares.



El jefe de la Departamental Policial de Paraná, Raúl Menescardi, señaló a la prensa que "fue una combustión muy importante, el auto quedó incinerado en su totalidad, el cuerpo estaba calcinado, y no hay testigos del hecho".



Cabeza se desempeñaba dentro del Ministerio de Salud entrerriano desde 2006, también figuraba con un monotributo de alquiler de remises, y era un activo militante del peronismo de esa provincia.



"No te despediremos hasta que tu muerte no se esclarezca", escribió la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, en su perfil de Facebook.



También Velázquez bregó por "un merecido reconocimiento a tu contracción al trabajo en pandemia, la que sin pretextos te encontró con tu compromiso sin pausa, yendo y viniendo con la distribución de elementos de protección personal para los trabajadores de salud".



"No te merecías esto, vos ni ningún ser humano en este universo. Abogaremos por un pronto esclarecimiento. Queremos Justicia para Marcelo, descansa en paz compañero, Salud siempre te tendrá presente", concluyó Velázquez.