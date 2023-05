Un chofer de la Linea 276 fue herido hoy de un balazo en una pierna por un exconvicto que no quiso pagar el viaje y que poco después fue detenido, en el partido bonaerense de Escobar, informaron fuentes policiales. A raíz del hecho, los choferes de esa línea iniciaron un paro de actividades en reclamo de seguridad.



El hecho ocurrió a las 3 en la entrada de Escobar, cuando un hombre subió al interno 1701 de la línea 276 y le disparo al chofer en la pierna izquierda porque no lo dejaba viajar sin pagar el pasaje.



Tras el ataque, el agresor escapó, mientras que el conductor fue asistido por compañeros y luego por el Same, que lo trasladó al al hospital local, donde recibió las curaciones y fue dado de alta.



Rápidamente efectivos del comando de patrullas de Escobar y de la comisaría primera montaron un operativo y detuvieron al agresor, identificado como Matías Ezequiel Zarza (25), quien hace una semana había recuperado la libertad luego de estar preso dos años y medio en el Penal de Florencio Varela por "robo calificado por escalamiento en grado de tentativa en concurso real con violación de domicilio", tras ser detenido el 15 de octubre de 2020 en Tigre.



El agresor fue llevado a la comisaría 1ra. de Escobar y puesto a disposición de la justicia, que lo indagará en las próximas horas.



Debido a lo sucedido, los trabajadores de la empresa 276, que brindan servicio entre Escobar, Luján y Tigre, realizaban hoy un paro de actividades en reclamo de seguridad, a la espera de ser recibidos por autoridades policiales.