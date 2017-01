Un camionero chaqueño se detuvo en la localidad veinticinqueña de El Encón para pasar la noche y seis horas después fue encontrado muerto dentro de su vehículo de carga. El susto se lo llevó su compañero de ruta, que fue a despertarlo ayer en la mañana y descubrió que éste no respiraba y tenía el cuerpo frío.



En la Policía dijeron que el fallecido, de aproximadamente 50 años, hasta anoche figuraba como NN. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para practicarle la autopsia y a la espera de que su familia viniera a reconocerlo. Todo indica que murió por causas naturales. El otro camionero, también chaqueño, comentó a los policías que sabía que la víctima ‘tenía problemas de azúcar en la sangre’, explicaron fuentes del caso.



El camionero fallecido había venido a San Juan en un camión Mercedes Benz con semiacoplado a buscar una carga de postes de luz de cemento. El otro chofer andaba en un segundo camión. Por lo que relató este último a los uniformados, ellos partieron el viernes por la tarde del Gran San Juan y a eso de las 22 se detuvieron en el estación de servicio de El Encón, en 25 de Mayo, para cenar. Su destino era Buenos Aires. Comieron y charlaron en ese parador hasta las 0 hora de ayer, momento en cada uno se fue a dormir a su camión.



Pasadas las 6, el otro camionero fue a despertar a su compañero. Como no respondía, entró a la cabina y notó que no se movía. Al tocarlo, lo sintió frío. Después llegaron los policías del Control Policial, que confirmaron que la víctima no tenía pulso. El chofer estaba en ropa interior, con una mano sobre su pecho.