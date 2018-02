El Fiat Siena, igual que la combi Mercedes Benz, quedaron bastante dañados. Al conductor de la Ford Ecosport se le atribuye gran parte de la responsabilidad.

El impacto múltiple fue tremendo y no terminó en una desgracia por muy poco. La versión policial es que ayer, a las 16.30, la conductora de una Ford Ecosport de apellido Luna (65, iba con un hermano) intentó cruzar la Ruta 20 por Belgrano hacia el Sur en la zona del Monumento al Gaucho, Santa Lucía, cuando un Fiat Siena guiado por un caucetero de apellido Ibáñez (42) no pudo evitar chocarla. Y el chofer de una Mercedes Benz de apellido Carranza, que venía atrás, se tiró contra el guardarrail para no embestir a ambos vehículos. A Luna se le atribuye gran parte la culpa por no haber respetado la señal de "Pare" que hay en la calle Belgrano.

