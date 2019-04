Minutos antes de las 13 se produjo un importante accidente de tránsito en el que afortunadamente sólo hubo daños materiales y golpes menores. Un colectivo de la empresa La Marina circulaba sobre calle Benavídez, a la altura de 2 de abril, cuando frenó de golpe y la camioneta que viajaba detrás lo embistió de lleno.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Mauro Andraca, conductor de la Toyota Hillux, aseguró que el micro frenó de golpe, en el medio de la calle, sin siquiera poner valizas. "Ni siquiera se corrió para un costado, creo que ni parada hay ahí", dijo el hombre indignado, quien además manifestó que el chofer bajó, preguntó cómo estaban, y al ver que no había heridos se fue antes de que llegaran la policía y la ambulancia.

"Me dijo que tenía orden de la empresa de retirarse del lugar si no había heridos, pero eso no puede ser así", agregó Andraca.

En la camioneta viajaban el hombre junto a sus hijos de 3, 9 y 13 años. Debido al fuerte impacto, uno de los chicos resultó golpeado en uno de sus brazos y otro con una pequeña lastimadura, pero afortunadamente no pasó a mayores.

En cambio la camioneta sufrió serios daños, sobre todo en su parte delantera.