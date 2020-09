Un delincuente murió y otros tres fueron detenidos tras una persecución y tiroteo con la policía, en el que se efectuaron más de 25 disparos, en el barrio porteño de Chacarita, y tras el hecho un efectivo de la Ciudad quedó preventivamente demorado hasta tanto declare y se realice la autopsia al fallecido, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



El episodio se inició cerca de la 23.50 de anoche cuando efectivos de la Policía de la Ciudad vieron a cuatro sospechosos salir del barrio Fraga, situado en Fraga y Palpa, a bordo de un Volkswagen Polo con pedido de secuestro.



Los agentes intentaron identificarlos, aunque los hombres no detuvieron la marcha y escaparon a los tiros por la avenida Forest, por lo que se sumaron al operativo más móviles de la Comisaría Vecinal 15 A, según explicaron los voceros.



Al llegar a Forest y Maure, el auto fue interceptado por los agentes y, tras un tiroteo en el que se efectuaron cerca de 25 disparos, dos de los delincuentes fueron detenidos a bordo del rodado, mientras que los restantes lograron bajar y escapar a pie.



No obstante, a los pocos metros uno cayó muerto a raíz de una herida de bala en la frente y el restante fue capturado cuando intentaba introducirse en una vivienda.



Los informantes agregaron que los agentes de la Policía de la Ciudad resultaron ilesos.



Por haber efectivos de la fuerza de seguridad porteña involucrados en la muerte de un sospechoso, al lugar fueron convocados para realizar los peritajes integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA).



La medida fue dispuesta por el el juez en lo Criminal y Correccional 19, Diego Slupski, quien además ordenó que uno de los oficiales motorizados que participó del hecho quede preventivamente aprehendido hasta que se realicen los primeros peritajes sobre su pistola reglamentaria, se le tome declaración y llegue el informe preliminar de autopsia del sospechoso fallecido, dijeron los voceros judiciales consultados por Télam.



En tanto, tras el hecho quedaron detenidos y fueron trasladados a la alcaidía de los tribunales porteños los tres acusados que participaron de la persecución y enfrentamiento, identificados por fuentes policiales como José Manuel Guillen (peruano, 37), Martín Gabriel Sánchez (39) y Pablo César Duarte (31).



Sobre el fallecido, los informantes dijeron que es un hombre de entre 30 y 40 años que aún no fue identificado y que murió de un tiro en la frente.



El médico legista que revisó el cuerpo encontró en sus bolsillos cuatro envoltorios con marihuana, una pistola Bersa Thunder, con munición en recamara y cargador colocado, cerca de 2.000 pesos,



En tanto, en la escena del tiroteo se levantaron aproximadamente 25 vainas servidas y se secuestró el auto Polo que tripulaban los sospechosos, que había sido robado el 8 de septiembre último en Lomas del Mirador, partido de La Matanza.



Un sereno de un garaje de la zona dijo al canal de noticias C5N que "los delincuentes estaban armados y se escucharon al menos 30 tiros. Dos fueron detenidos en el auto porque no lograron bajarse, mientras que los otros corrieron".



El hombre agregó: "Uno de ellos murió en la calle y el otro fue detenido. Había muchos policías en la zona".



Por su parte, una vecina, dijo que pudieron contar que había 26 impactos de bala, varios en el auto de un hombre que vive en la zona, y que vieron cuando dos de los delincuentes intentaron escapar y se escondieron detrás de un árbol.



"Fue terrible. Los policías llegaron enseguida. Fue un momento de desesperación. Lo primero que atiné a hacer fue llamar a mi hijo que guarda la camioneta a dos cuadras y que llegaba de trabajar para que no saliera de la cochera", contó la mujer a C5N..