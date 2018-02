"Justicia". Los familiares de la víctima buscan justicia. En la subcomisaría de Villa Hipódromo tienen a un sospechoso preso y una moto secuestrada.

El último domingo de Antonio Alberto Castro (44) lo iba a compartir con sus hijos de 19 y 15 años. La promesa de un almuerzo con ellos lo sacó de su casa en La Bebida, Rivadavia, hacia donde viven los chicos con su madre, pero a tres casas de llegar a destino un motociclista tocó la bicicleta en la que el albañil se movilizaba y todo fue para peor. Al punto de que ayer a las 9, 10 días después del impacto, falleció a causa de las graves lesiones en la cabeza que le dejó esa caída. Luego del impacto, el sujeto de la moto escapó del lugar pero una mujer lo siguió en un vehículo y con los datos que aportó esa testigo, pesquisas de la subcomisaría de Villa Hipódromo y la seccional 25ta llegaron hasta un sospechoso de unos 60 años a quien le secuestraron una moto de 110cc el martes en la noche.



"No podemos identificarlo aún porque estamos a la espera de algunas pericias para determinar si fue o no el autor de ese homicidio culposo (sin intención)" dijo un jefe policial.

Víctima. Antonio Alberto Castro tenía 44 años.



El accidente que le costó la vida a Castro ocurrió cerca del mediodía del domingo 28 de enero pasado sobre Paula A. de Sarmiento, al Sur del cruce con Comandante Cabot, en Rawson.



Según la Policía, Castro circulaba hacia el Sur cuando fue embestido desde atrás. Al parecer, no hubo un violento impacto pero la caída le dejó una grave lesión en la cabeza al ciclista. "Estuvo como perdido cuando reaccionó pero apenas llegó al hospital empeoró y no se recuperó", contó ayer Martín, uno de los hermanos de la víctima.



"Hubo una mujer que lo siguió al de la moto y le dejó los datos a la Policía. Después hubo otro que dio un nombre y apellido pero al parecer no lo encontraron. Nosotros queremos justicia para mi hermano", agregó.