Una mujer de 38 años fue asesinada hoy en la ciudad de Resistencia a balazos adentro de un auto cuando salía de su casa y, tras el femicidio, su expareja, un militar al que la víctima había denunciado el mes pasado por violencia de género, se suicidó, informaron fuentes policiales y judiciales.



La víctima, identificada como Betiana Calvo (38), se desempeñaba como técnica de laboratorio del Hospital Pediátrico de dicha capital chaqueña, por lo que el Ministerio de Salud Pública provincial difundió esta tarde en redes sociales un comunicado en el que exigieron “un pedido colectivo de justicia”.



El hecho ocurrió pasadas las 6.30 en la calle José Mármol y avenida San Martín, en la ciudad de Resistencia.



Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que personal de la comisaría tercera de Resistencia fue alertado por la presencia de dos cadáveres en ese lugar, por lo que, de inmediato, efectivos de la fuerza se presentaron en el lugar. Al llegar, constataron que adentro de un auto Renault Sandero blanco había una mujer asesinada de al menos dos balazos.



Según las fuentes, al costado del vehículo, tendido sobre en el piso boca arriba, estaba el cuerpo de la expareja de Calvo, un empleado del Ejército Argentino llamado José Agustín Sánchez (42), con un disparo de arma de fuego en la cabeza.



En lugar trabajó la División Delitos contra las Personas, el médico legista que revisó los cuerpos y la División Bomberos de Resistencia, bajo la supervisión del fiscal especializado en violencia de género, Jorge Cáceres Olivera.



Las fuentes añadieron que posiblemente el agresor esperó a la víctima a unos 40 metros de su vivienda y, al verla salir en el auto con el que se dirigía a trabajar, la abordó y la atacó con seis balazos, al menos dos de los cuales impactaron en ella.



Los investigadores secuestraron seis vainas servidas y una pistola calibre .380 que serán peritadas en el marco de una causa que fue caratulada como "femicidio seguido de suicidio".



Sánchez había llegado al lugar a bordo de un auto, donde la Policía encontró una caja de 50 proyectiles a la que le faltaban siete, los cuales había colocado en el arma para cometer el ataque.



Además, los pesquisas determinaron que la mujer, quien tenía un hijo en común con el femicida, lo había denunciado por "violencia de género" el 30 de marzo último. Aparentemente, el Juzgado había emitido una orden de aprehensión sobre Sánchez, que desempeñaba sus tareas en Entre Ríos, pero el pedido no llegó a efectivizarse.



Desde el Departamento de Violencia Familiar y de Género informaron que la víctima no tenía botón antipánico pese a la denuncia que había radicado en la comisaría tercera.



El Ministerio de Salud Pública del Chaco difundió esta tarde en redes sociales un comunicado en el que señaló que Calvo fue víctima “de un nuevo caso de femicidio que enluta a la sociedad toda y en particular a quienes trabajan en el sistema sanitario”.

“Alejandra tenía 38 años y formaba parte de un gran equipo de trabajadores y trabajadoras de salud. En él, se desempeñaba constantemente de manera profesional, responsable y comprometida para garantizar el acceso de todos y todas al sistema de salud”, señaló.



Finalmente, la cartera de Salud provincial concluyó: “Por ello, elevamos un pedido colectivo de justicia por el femicidio de Alejandra, e instamos a los medios de comunicación a respetar el derecho a la intimidad y privacidad de la víctima y sus familiares”.