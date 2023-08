Las cuatro personas detenidas hoy como sospechosos del crimen del empresario Fernando "Lechuga" Pérez Algaba (41) y los dos que aún permanecen prófugos quedaron comprometidos en la causa ya que, entre otros indicios, los teléfonos que utilizaban fueron captados en los mismos lugares y horarios en los que se detectó el celular de la víctima tras su desaparición la tarde del 18 de julio último.



Si bien sólo tres de los acusados tenían relación directa con la víctima -uno era exsocio, otra era gestora y el otro examigo-, los tres restantes trabajaban o habían trabajado con éstos.



La siguiente es la nómina de los acusados a quienes la Justicia ordenó detener por el homicidio cuádruplemente agravado del empresario hallado descuartizado:



-Maximiliano Pilepich (Prófugo). Exsocio de Pérez Algaba en el emprendimiento inmobiliario "Renacer" de General Rodríguez. De acuerdo a la acusación fiscal, le debía a "Lechuga" 50 mil dólares y 17 lotes y el 18 de julio último fue una de las últimas personas en verlo con vida. Se sospecha que una pistola Glock calibre 9 milímetros que, según el acusado, el empresario se llevó de su casa sin permiso fue en realidad el arma empleada para el homicidio y que una camioneta Mercedes Benz de su propiedad que no fue aún encontrada pudo ser empleada para trasladar el cuerpo.





-Nahuel Sebastián Vargas (Prófugo). Examigo y exempleado de "Lechuga" Pérez Algaba. Fue uno de los dos últimos hombres en ver a la víctima con vida, ya que viajó con él hasta el campo de General Rodríguez en la camioneta Range Rover Evoque blanca con techo negro que Pilepich le había prestado al empresario. Dijo que, tras el encuentro, regresó con Pilepich en ese mismo rodado hacia la zona oeste del conurbano, mientras que "Lechuga" permaneció en el predio a la espera de que lo pasaran a buscar.



En febrero pasado, Vargas había denunciado a Pérez Algaba por amenazas tras un incidente en el que el empresario atentó contra su auto y lo intimidó.





-Matías Ezequiel Gil (Detenido). Trabajaba con Pilepich en "Renacer", ya que se dedicaba a la venta de lotes de ese complejo. Mantuvo numerosas comunicaciones con éste en las horas posteriores a la desaparición de "Lechuga" y para el fiscal fue partícipe del homicidio.





-Luis Alberto Contreras (Detenido). Hermano de Alma Nicol Chamorro, la única detenida hasta hoy en la causa por el crimen del empresario por ser la última persona que tuvo en su poder la valija en la que apareció parte del cuerpo descuartizado. El perro de la víctima, un bull dog francés llamado "Cooper" fue visto en su domicilio de Ingeniero Budge. Estuvo imputado en una causa por robo y hurto de automotor junto a Pilepich en 2004.





-Fernando Gastón Martín Carrizo (Detenido). Empleado de seguridad en una de las propiedades de Pilepich. El teléfono que se le atribuye haber empleado en las horas posteriores a la desaparición de Pérez Algaba registra comunicaciones con Pilepich y Gil.





-Flavia Lorena Bomrad (Detenida). Era gestora y amiga de "Lechuga" Pérez Algaba y mantuvo comunicaciones con Pilepich el mismo día de la desaparición de la víctima. Además, una huella dactilar suya fue encontrada en el predio "Renacer" donde fue visto por última vez el empresario. En un allanamiento en su casa, la policía secuestró un Ford Mondeo en el que se hallaron rastros de sangre, pelos y un aro que, según creen los investigadores, sería del hombre asesinado.





Además de estos seis acusados, el fiscal del caso Marcelo Domínguez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Lomas de Zamora, había pedido la detención de una séptima persona, el subcomisario de la Policía de la Ciudad Héctor Córdoba, aunque el juez de Garantías del caso no lo concedió por entender que no hay prueba suficiente.