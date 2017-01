Hace un mes, el fletero Dante Ibáñez decidió arreglar un problema eléctrico que tenía en las luces de su Renault Trafic. Una vez solucionado el inconveniente, el hombre también pidió que le hicieran otros arreglos.



‘En estos días tenía que hacerle la Verificación Técnica Obligatoria y no quería tener ningún problema’, comentó el hombre sobre su vehículo.



Pero esa verificación que debía realizar esta semana quedará en la nada: alguien fue ayer en la madrugada por la vivienda del fletero y le prendió fuego a la Trafic, que estaba estacionada en el frente.



Cuando la familia salió, se topó con el rodado envuelto en llamas y sin ninguna chance de poder salvarlo.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 en calle Porres 703, en el Bº Parque Independencia.



Elena Ibáñez, hija del hombre, contó a este diario que estuvo levantada en su casa hasta las 5 y media, y después su madre escuchó un ruido que venía de afuera. ‘Siempre que escuchamos ruidos, alguno de nosotros se levanta a ver por temor a que le estén robando algo a la combi. Es que esta zona es muy insegura. Mi señora se levantó y por la ventana vio las llamas en la Trafic’, explicó Ibáñez.



Las llamas se propagaron rápidamente por el vehículo y el calor derritió el cable de un aire acondicionado que está en la entrada principal de la vivienda, ocasionando un cortocircuito que dejó a oscuras la casa.



En ese momento, Ibáñez y su familia salieron para tratar de combatir el fuego, pero no pudieron hacer mucho.

Tras el llamado al 911, una dotación de bomberos del Cuartel Central llegó a la escena y sofocó el incendio, que dejó la Trafic destruida.



‘Esto fue un atentando. Hace un mes metí la combi al taller. Le arreglaron las luces, el tren delantero, los frenos y le cambiaron el tablero.



Así que algo accidental no fue y los bomberos parece que tampoco hallaron algo que les haga sospechar un accidente. Para mí aprovecharon que las puertas de atrás no tenían los vidrios y tiraron algo con fuego. Como sea, me arruinaron porque soy jubilado y la combi era mi medio para obtener un dinero extra’, dijo el damnificado.