El magistrado. El caso es investigado por el juez Martín Heredia Zaldo.

Un gomero de Rivadavia fue detenido, acusado de haber ultrajado reiteradas veces a su hija adolescente cuando su mujer no estaba en casa. Al parecer, abusaba de la chica desde hace años. Y su morbosidad llegaba al límite de que la obligaba a ver películas pornográficas y la violaba.



El sujeto tiene 62 años y fue apresado días atrás por orden del juez Martín Heredia Zaldo, del Cuarto Juzgado de Instrucción, quien lo investiga desde el mes pasado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, en ambos casos agravado por el vínculo. Es que es el papá biológico. Un dato le juega en contra, y es que ya había sido denunciado por un hecho similar en 1996, aunque no tuvo condena.



La aterradora historia que vivía esta adolescente de 14 años se conoció el 14 de octubre pasado después de que se fugara de su hogar. Ese día, unos policías la localizaron en compañía de su novio en Libertador y Meglioli. La chica entró en crisis y rogaba a los uniformados que no la llevaran a su casa. Fue ahí que les contó que no quería volver porque su mamá estaba de viaje y su papá la sometía sexualmente.



Ante semejante relato, los policías la contuvieron y dieron intervención al Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (Anivi) y al juez Heredia Zaldo, por lo que se puso en resguardo a la jovencita a la vez que se abrió una causa penal. Posteriormente dispusieron la detención del gomero y allanaron su casa, donde secuestraron su celular y soportes informáticos en busca de pruebas.



La adolescente contó su drama a través de Cámara Gesell. En esa declaración señaló que su padre abusaba de ella desde que era chica y que su madre desconocía lo que pasaba. Entre otras cosas, también reveló que el hombre le exhibía películas prohibidas para menores y que la accedió carnalmente, al menos, en tres ocasiones. El informe de las psicólogas indican que la jovencita no miente y es coherente.